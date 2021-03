Francúzsko bude AstraZenecou očkovať aj ľudí starších než 65 rokov

Paríž 2. marca (TASR) - Francúzsko bude protikoronavírusovou vakcínou vyvinutou britskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca očkovať aj osoby staršie než 65 rokov. Oznámil to v pondelok večer francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran, informovala v utorok agentúra DPA.



Túto vakcínu môžu teraz dostať ľudia vo veku 65 až 75 rokov trpiaci zdravotnými problémami, ako je cukrovka alebo vysoký krvný tlak, povedal Véran pre televíziu France 2. Podľa ministra ide vo Francúzsku o skupinu približne 2,5 milióna ľudí.



Francúzsko podobne ako iné štáty Európskej únie predtým tvrdilo, že vakcína vyvinutá AstraZenecou by sa mala podávať len osobám vo veku do 65 rokov. Ako dôvod tohto odporúčania uvádzalo nedostatok dát týkajúcich sa starších zaočkovaných ľudí.



V dôsledku nedostatku vakcín i vysokej miery nákazy v krajinách EÚ, ako aj pre úspech vakcíny od firmy AstraZeneca v Británii začalo však toto pôvodné rozhodnutie čeliť kritike.



V Nemecku preto generálny tajomník Nemeckej imunologickej spoločnosti (DGfI) Carsten Watzl vyzval tamojšie úrady, aby túto vakcínu schválili aj pre ľudí vo veku viac než 65 rokov. Zároveň sa vyslovil za to, aby sa touto vakcínou dala v priamom televíznom prenose zaočkovať nemecká kancelárka Angela Merkelová.