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Francúzsko bude chrániť nebo nad letiskom v poľskom Rzeszówe

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

V súčasnosti letisko Rzeszów-Jasionka chránia holandské systémy Patriot, pričom svoje systémy v decembri nasadí aj Švédsko.

Autor TASR
Varšava 6. novembra (TASR) - Francúzsko od nového roka prevezme zodpovednosť nad ochranou vzdušného priestoru nad letiskom pri poľskom Rzeszówe. Ide o dôležitý logistický uzol, cez ktorý prúdi veľká časť západnej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Upozornila na to v piatok agentúra Reuters, informuje TASR.

Od 1. januára prevezme Francúzsko ako člen NATO zodpovednosť za protivzdušnú obranu v oblasti okolo Rzeszówa. Na tento účel bude prvýkrát použitá francúzska technika,“ povedal veľvyslanec Francúzska vo Varšave Étienne de Poncins.

Francúzske systémy protivzdušnej obrany budú nasadené spolu s americkými systémami Patriot, čo poskytne príležitosť otestovať spoločné fungovanie oboch systémov.

V súčasnosti letisko Rzeszów-Jasionka chránia holandské systémy Patriot, pričom svoje systémy v decembri nasadí aj Švédsko.
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