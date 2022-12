Francúzsko bude ľudom vo veku 18-25 rokov dávať zadarmo prezervatívy

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že lekárne budú poskytovať zadarmo prezervatívy pre ľudí vo veku od 18 do 25 rokov. Francúzsko k tomuto kroku pristúpilo v snahe znížiť počet nechcených tehotenstiev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Je to malá revolúcia v oblasti antikoncepcie," povedal Macron počas debaty o zdraví s mladými ľuďmi v obci Fontaine-le-Comte neďaleko mesta Poitiers na západe Francúzska.



Francúzska vláda začala už skôr tento rok poskytovať zadarmo antikoncepčné tabletky pre všetky ženy do 25 rokov. Vo Francúzsku pritom poisťovne aj dosiaľ uhrádzali nákup prezervatívov. Tie môžu predpisovať lekári alebo pôrodné asistentky v rámci obmedzenia šírenia AIDS a iných pohlavne prenosných ochorení.



V súvislosti so sexuálnym vzdelávaním Macron uviedol: "V tomto predmete nie sme veľmi dobrí. Realita je veľmi odlišná od teórie. V tejto oblasti musíme lepšie vzdelávať našich učiteľov."



Prezident mal počas konferencie na tvári rúško, pretože dodržiava "inštrukcie ministerstva zdravotníctva". Vláda sa totiž aj takto snaží potlačiť nárast nových prípadov koronavírusu, zatiaľ však nebolo zavedené povinné nosenie rúšok. Francúzski predstavitelia však vyzývajú občanov, aby na preľudnených miestach nosili rúška a s nástupom zimy sa dali zaočkovať posilňujúcou dávkou.



"Vzhľadom na nové šírenie (koronavírusu)... si myslím, že je dobré ísť príkladom, pretože nevyhnutne nechceme návrat (povinného nosenia rúšok)," povedal Macron.