Francúzsko bude od nového roku predsedať Rade Európskej únie

Paríž 23. decembra (TASR) - Prvého januára zasadne na predsednícku stoličku Rady Európskej únie Francúzsko. Radu EÚ bude viesť pol roka, kým ho začiatkom júla nevystrieda Česko. Na týchto šesť mesiacov sa pripravovalo už od roku 2017, informoval Elyzejský palác v tlačovom vyhlásení.



"Európania už nevyčítajú Európe, že robí príliš veľa, ale že robí málo. V hospodárskych otázkach so spoločným dlhom, v ekologických otázkach so záväzkom uhlíkovej neutrality do roku 2050 i v otázke obrany s prvým spoločným vojenským rozpočtom má Európa svoj osud vo vlastných rukách," napísal vo vyhlásení francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Prioritami Francúzov majú byť digitalizácia, klíma a sociálne záležitosti. Chcú regulovať internetové giganty, najmä zamedziť šíreniu nenávistného obsahu, ako aj ovládnuť digitálne trhy. Čo sa týka klímy, chystajú sa zaviesť na hraniciach EÚ uhlíkové clo na dovážané produkty. Považujú to za otázku ekonomickej i ekologickej efektivity. V sociálnej oblasti budú presadzovať vytvorenie európskej minimálnej mzdy.



"Francúzske predsedníctvo musí byť momentom pravdy pre reguláciu a zodpovednosť digitálnych platforiem, pre stanovenie cien uhlíka na dovážané výrobky na európskych hraniciach, pre minimálne mzdy i pre naše vzťahy s Afrikou," vyjadril sa Macron.



Mottom francúzskeho predsedníctva má byť "Obnova, sila a spolupatričnosť". Pod obnovou si predstavuje oživenie a posilnenie hospodárstva, ktoré Európe umožní uspieť v ekologickom a digitálnom prechode; pod silou má zase na mysli právo brániť európske záujmy; a spolupatričnosť podľa neho znamená spájanie Európanov prostredníctvom kultúry, spoločných hodnôt a dejín.



Z tohto dôvodu je súčasťou plánov francúzskeho predsedníctva aj založenie Akadémie Európy, ktorá by združovala vedecké špičky jednotlivých členských štátov.



Počas predsedníctva sa uskutoční takmer 400 podujatí všade po Francúzsku. Pôjde o oficiálne stretnutia hláv štátov i neformálne schôdzky ministrov či konferencie s účasťou vedcov. Okrem toho usporiadajú viacero kultúrnych udalostí, napríklad koncerty.



Francúzsko sa zaviazalo, že jeho predsedníctvo bude uhlíkovo neutrálne. Aby to dosiahlo, má dohodnutú spoluprácu so súkromným sektorom, ktorý mu poskytne elektrické automobily na presun politikov a diplomatov.



Počas svojho predsedníctva v Rade EÚ sa budú vo Francúzsku konať aj prezidentské (10. a 24. apríla) a parlamentné voľby (12. a 19. júna). Podľa politológa z parížskej univerzity Sorbonne Bernarda Doleza sa na predsedníctvo súčasný prezident Macron sčasti spolieha – dúfa, že upevní jeho postavenie voči ostatným kandidátom. Preto má aj čakať s oficiálnym ohlásením kandidatúry.



Od roku 1958 Francúzsko predsedalo Rade EÚ už 12-krát. V roku 2022 preberie štafetu po Slovinsku. Predsedníctvo si štáty menia každých šesť mesiacov, počas ktorých nesú zodpovednosť nielen za organizáciu konferencií, ale aj za sprostredkovanie kompromisov medzi členskými štátmi.