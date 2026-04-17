Francúzsko bude preplácať náklady na menštruačné pomôcky
Parlament schválil toto opatrenie ako súčasť rozpočtu sociálneho zabezpečenia krajiny ešte na rok 2024.
Autor TASR
Paríž 17. apríla (TASR) - Francúzsky systém sociálneho zabezpečenia bude preplácať náklady na opakovane použiteľné menštruačné kalíšky a spodnú bielizeň ženám do 26 rokov a ženám, ktoré bojujú s chudobou, oznámila vo štvrtok vláda. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Opatrenie zamerané na riešenie problému tzv. menštruačnej chudoby by malo od začiatku budúceho školského roka na jeseň pomôcť 6,7 milióna ľudí – takmer desatine z celkového počtu 69 miliónov obyvateľov Francúzska, uvádza sa vo vyhlásení.
Ženy do 26 rokov s kartou zdravotného poistenia, ako aj ženy všetkých vekových kategórií, ktoré majú nárok na špeciálnu zdravotnú podporu z dôvodu obmedzeného príjmu, budú môcť po zakúpení týchto výrobkov v lekárni získať finančnú náhradu.
Parlament schválil toto opatrenie ako súčasť rozpočtu sociálneho zabezpečenia krajiny ešte na rok 2024. Chýbala však vyhláška nariaďujúca jeho zavedenie, čo vyvolalo hnev medzi ženskými aktivistkami a spoločnosťami vyrábajúcimi udržateľné hygienické potreby.
Prieskum uskutočnený na vzorke 4000 žien vo Francúzsku z novembra minulého roka ukázal, že jedna z desiatich používa namiesto bežných menštruačných pomôcok alternatívy, ako napríklad roztrhané oblečenie, z dôvodu obmedzeného rozpočtu, uviedla francúzska charitatívna organizácia Dons Solidaires.
Francúzsko zároveň v roku 2016 znížilo daň z predaja hygienických potrieb z 20 percent na 5,5 percenta.
