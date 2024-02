Francúzsko bude v apríli hostiť humanitárnu konferenciu pre Sudán

Paríž 15. februára (TASR) - Francúzsko bude v apríli hostiť humanitárnu konferenciu zameranú na pomoc vojnou zmietanému Sudánu, oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné. TASR správu prevzala vo štvrtok z tlačovej agentúry AFP.



"15. apríla usporiadame v Paríži humanitárnu konferenciu pre Sudán a susedné krajiny s cieľom pomôcť vyriešiť túto dramatickú humanitárnu krízu," povedal bez uvedenia ďalších podrobností Séjourné v stredu v dolnej komore francúzskeho parlamentu. "Na túto krízu by sa nemalo zabudnúť," zdôraznil.



Vojna, ktorá vypukla v apríli minulého roka medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením RSF, ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú, si vyžiadala už tisíce životov, desaťtisíce zranených a takmer osem miliónov utečencov a vysídlencov, z ktorých zhruba polovicu tvoria deti.



Podľa údajov OSN potrebuje v Sudáne pomoc približne 25 miliónov ľudí - viac ako polovica populácie - vrátane takmer 18 miliónov ľudí, ktorí čelia akútnemu nedostatku potravín. V dôsledku bojov muselo utiecť do zahraničia 1,6 milióna ľudí. Mnohí odišli do susedného Čadu a Egypta, pričom 6,1 milióna obyvateľov Sudánu je vnútorne vysídlených.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že neúrodné obdobie počas leta môže vyvolať katastrofálnu úroveň hladu. Vo vojnou zmietanom Sudáne hrozí v priebehu tohto roka akútna podvýživa viac než 700.000 deťom a desaťtisícom z nich aj smrť, pokiaľ sa nezvýšia dodávky pomoci, varoval Detský fond OSN (UNICEF).



Okrem nedostatku potravín sa v Sudáne šíria aj choroby ako cholera, osýpky či malária. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) uviedla, že v tábore pre vysídlených obyvateľov v Dárfúre zomrie každé dve hodiny najmenej jedno dieťa.



OSN požiadala o 4,1 miliardy dolárov na pomoc civilistom v Sudáne a sudánskym utečencom v zahraničí. UNICEF z tejto sumy žiadal 840 miliónov dolárov na pomoc 7,6 miliónu najzraniteľnejších detí.