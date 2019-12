Francúzsko bude v boji proti džihádistom používať aj ozbrojené drony

Paríž 20. decembra (TASR) - Francúzsko oficiálne nasadilo do boja proti džihádistom v africkom sahelskom regióne svoje prvé ozbrojené drony - tri stroje Reaper vybavené laserovo navádzanými strelami. Oznámila to francúzska ministerka obrany Florence Parlyová, informuje agentúra AFP.



Tieto bezpilotné lietadlá Francúzsko od roku 2014 využíva na vzdušný prieskum v rámci svojej protidžihádistickej misie Barkhane v Mali, Nigeri a Burkine Faso. Odteraz ich bude armáda môcť použiť aj na útoky, uviedla ministerka vo vyjadrení vo štvrtok večer.



Francúzsko sa tak pridalo k malej skupine krajín zahŕňajúcej USA, Britániu a Izrael, ktoré pri bojových operáciách používajú ozbrojené diaľkovo pilotované lietadlá, konštatuje AFP.



Francúzske drony Reaper, vyrobené v USA, sú vybavené dvoma 250-kilogramovými laserovo navádzanými bombami a rozhodnutie o ich nasadení do bojov prišlo po sérii testov vykonaných z leteckej základne v nigerskej metropole Niamey.



"Ich hlavným poslaním je naďalej prieskum a spravodajstvo... ale môže to byť rozšírené o útoky," povedala Parlyová. "Nie sú to nové prostriedky, zmena doktríny. Pravidlá nasadenia ozbrojených dronov sú presne tie isté ako pre bojové lietadlá.



Francúzska 4500-členná misia Barkhane bojuje proti sedemročnému džihádistickému povstaniu v regióne Sahel, pri ktorom zahynuli tisíce civilistov a státisíce ľudí utiekli z domovov.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívi cez víkend Niger, aby vzdal poctu 71 vojakom z tejto západoafrickej krajiny, ktorí prišli o život pri útoku džihádistov z tohto mesiaca.



Francúzsko bude tiež 12. januára hostiť summit na tému konfliktu v Saheli za účasti prezidentov Burkiny Faso, Čadu, Mali, Mauritánie a Nigeru.



"Ide o to, že keď monitorujete nejakú oblasť, ak identifikujete nepriateľov a je naliehavá potreba zasiahnuť proti tomuto cieľu, ozbrojené drony to budú schopné urobiť," povedal pre AFP v nedeľu v Niamey náčelník štábu francúzskych vzdušných síl Philippe Lavigne.



Zmienené drony môžu byť v prevádzke 20 hodín, a to vo výške 7000 až 13.000 metrov.



Francúzska armáda má celkovo päť takýchto dronov, dva z nich aktuálne využíva vo Francúzsku na výcvik. Ďalších šesť dronov, vybavených strelami navádzanými pomocou systému GPS, dostane budúci rok, pričom jej letka dronov sa rozšíri na 12 kusov do roku 2025 a 24 kusov do roku 2030.