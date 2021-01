Francúzsko bude vyžadovať negatívny test aj od cestujúcich z EÚ

Paríž 22. januára (TASR) - Francúzsko bude od nedele vyžadovať od cestujúcich prichádzajúcich z iných krajín Európskej únie negatívny test na koronavírus, informovala v piatok agentúra AP.



Povinný PCR test sa musí vykonať najneskôr 72 hodín pred odletom. Vláda tvrdí, že na letiskách a v prístavoch bude vykonávať kontroly. Vodiči nákladných vozidiel a pendleri budú z tohto opatrenia vyňatí.



Krok prichádza po štvrtkovom videosamite, počas ktorého sa lídri členských krajín EÚ dohodli, že hranice by mali ostať otvorené, a vyhodnotili ďalšie opatrenia na potlačenie šírenia variantov koronavírusu.



Tí, ktorí do Francúzska cestujú z krajín mimo EÚ, sa už musia preukázať negatívnym testom a podstúpiť sedemdňovú karanténu. Krajina presadzuje zákaz vychádzania od 18.00 h večer do 6.00 h ráno, aby spomalila šírenie vírusu.



Vo Francúzsku už podľahlo ochoreniu COVID-19 ako 71.000 ľudí.