Francúzsko bude zrejme potrebovať viac ako šesť reaktorov EPR

Paríž 7. januára (TASR) - Francúzsko bude musieť ísť "nad rámec prvých šiestich európskych tlakovodných reaktorov reaktorov" (EPR), ktorých výstavba bola ohlásená v roku 2022. V rozhovore pre nedeľné vydanie týždenníka Tribune Dimanche to uviedla francúzska ministerka pre energetickú transformáciu Agnes Pannierová-Runacherová, ktorá dodala, že súčasťou aktualizovaného vládneho plánu je zvýšenie počtu reaktorov EPR o ďalších osem.



Podľa údajov platformy Climate Watch je Francúzsko v rámci 27-člennej Európskej únie na spodnej hranici rebríčka produkcie emisií skleníkových plynov - podľa štatistiky ich v roku 2020 vyprodukovalo približne 4,7 tony na obyvateľa.



Čiastočne je to aj vďaka "flotile" 57 jadrových reaktorov postavených v 70. rokoch minulého storočia, z ktorých niektoré si však v posledných rokoch vyžadovali dlhé a nákladné opravy.



Ministerka Pannierová-Runacherová však podľa agentúry AFP v novinovom rozhovore upozornila, že táto "historická jadrová flotila nevydrží večne".



Pripomenula, že Francúzsko sa snaží znížiť podiel fosílnych palív na spotrebe energie z viac ako 60 percent v súčasnosti na 40 percent v roku 2035, čo by si od roku 2026 vyžadovalo "ďalšiu výstavbu ekvivalentnú 13 gigawattom" energie, čo podľa nej zodpovedá "výkonu ôsmich reaktorov EPR".



Pannierová-Runacherová navrhla, že výstavba ešte viac ako 14 jadrových reaktorov by mohla byť predmetom rokovaní so zákonodarcami, keď sa zákon o energetike dostane do parlamentu.



Agentúra AFP pripomenula, že nová generácia reaktorov typu EPR mala "ťažký štart" do života: jeden bol - ako vôbec prvý svojho druhu v Európe - spustený do prevádzky vo Fínsku a dva v Číne, pričom všetky sprevádzali obrovské meškania pri výstavbe a prekročenie nákladov, čo postihlo aj projekty v Británii a Francúzsku.



Prvý EPR vo Francúzsku, v meste Flamanville v Normandii, sa má spustiť na testovanie v polovici roku 2024 - 17 rokov po začatí výstavby. Náklady na ňu dosiahli 12,7 miliardy eur, čo je približne štvornásobok pôvodného rozpočtu 3,3 miliardy eur.