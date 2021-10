Francúzsko by mohlo obmedziť, ale neznížiť dodávky elektriny na Jersey

Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzsko by v rámci "cielených" odvetných opatrení v spore s Britániou o rybolov mohlo túto zimu obmedziť, ale nie úplne zastaviť dodávky elektriny na ostrov Jersey. Uviedol to v piatok minister pre európske záležitosti Clément Beaune.



"Zníženie dodávok (elektriny na Jersey) je možné, ale odrezať od elektriny každého obyvateľa Jersey túto zimu je niečo, čo sa nestane a niečo, čo nechcem," povedal v rozhovore pre francúzsku spravodajskú televíznu stanicu BFM-TV.



Británia odmietla udeliť všetky rybárske licencie, o ktoré žiadali francúzske lode v rámci dohody o prístupe do jej vôd po brexite. To nahnevalo vládu v Paríž a znepokojilo rybárov, ktorí sa obávajú o svoje živobytie.



Beaune predtým prišiel s nápadom znížiť dodávky elektriny na britské územia v Lamanšskom prielive, ako je Jersey, ktoré sú závislé od dodávok z Francúzska. Vyhlásenia z Paríža naznačujú, že Francúzsku došla trpezlivosť.



Beaune, považovaný za blízkeho spojenca prezidenta Emmanuela Macrona, vyzval Britániu, aby po brexite prestala penalizovať francúzskych rybárov za svoje domáce problémy. "Prestaňte nám hovoriť, že nás už nepotrebujete, prestaňte byť nami posadnutí, prestaňte sa domnievať, že vaše problémy vyriešime," povedal.



"Narobili chaos pri brexite. Je to ich voľba a ich zlyhanie, nie naše. Dnes vidíme, že to bola to zlá voľba," povedal a odkázal Britom, že problémy s nedostatkom vianočných moriakov nevyriešia vytváraním problémov pre francúzskych rybárov.



Európsky vyjednávač pre brexit Michel Barnier "vyjednal dohodu o vývoze energie, čo znamená, že Francúzsko môže regulovať toky", povedal Beaune a označil to za "politickú možnosť", ku ktorej, ako dúfa, nedôjde. Francúzsko podľa neho požiadalo o 450 licencií na rybolov, ale dostalo len 275, trvá však na všetkých 450. Pripomenul, že Británia potrebuje predávať svoje výrobky aj finančné služby v Európe, potrebuje energie aj spoluprácu v rámci výskumných centier.



To všetko poskytuje Francúzsku nástroje na vytváranie tlaku, na úpravu stupňa spolupráce aj na jej zníženie, ak Británia neplní dohody. "Ak oni nesplnia svoj diel, potom ani my nemusíme na 100 %," dodal.