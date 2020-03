Francúzsko by mohlo zakázať Britom vstup na svoje územie

Paríž 17. marca (TASR) - Francúzsko by mohlo občanom Británie zakázať vstup na svoje územie, ak Londýn neprijme v boji s pandémiou nového koronavírusu rovnako prísne opatrenia ako Paríž. Podľa agentúry AFP to v utorok povedal francúzsky premiér Édouard Philippe.



Ak Británia takéto opatrenia neprijme, "ťažko budeme na svojom území akceptovať britských občanov, ktorí sa vo svojej krajine voľne pohybujú a potom prídu do Francúzska", povedal Philippe.



Francúzsko v súčasnosti eviduje 7730 prípadov nákazy spôsobenej novým typom koronavírusu, pričom 175 ľudí chorobe podľahlo. Británia má 1950 infikovaných a 71 mŕtvych.



Ochorenie COVID-19 evidujú v súčasnosti v 147 krajinách, pričom najviac infikovaných novým koronavírusom SARS-CoV-2 zaznamenali v Číne (takmer 90.000), z ktorej sa nákaza do sveta rozšírila. Druhou najviac postihnutou krajinou je Taliansko nasledované Iránom (16.169 infikovaných) a Španielskom (11.312). Piate je Nemecko, kde evidujú 8604 infikovaných osôb.