Bývalého lekára z Rwandy odsúdili Francúzi na 24 rokov za genocídu

Paríž 20. decembra (TASR) - Vo Francúzsku v stredu odsúdili bývalého rwandského lekára Sosthenea Munyemanu na 24 rokov väzenia za podiel na genocíde príslušníkov etnika Tutsiov v jeho rodnej krajine z roku 1994. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Súd usvedčil tohto 68-ročného lekára na dôchodku z podielu na genocíde, zločinoch proti ľudskosti a účasti na sprisahaní. Sudca vo vynesenom verdikte uviedol, že Munyemana patril k skupine, ktorá "denne pripravovala, organizovala a riadila genocídu Tutsiov".



Munyemana je už šiestym obyvateľom Francúzska, ktorý tam bol súdený za masaker, počas ktorého radikálni Hutuovia za 100 dní zavraždili 800.000 Tutsiov a umiernených Hutuov.



Prokuratúra žiadala pre Munyemanu 30 rokov väzenia, pričom ho obvinila, že napísal podporný list vtedajšej dočasnej vláde, ktorá masaker podnecovala. Podľa obžaloby tiež pomáhal stavať cestné zátarasy, ktoré bránili Tutsiom v úteku a umožňovali držať ich v neľudských podmienkach predtým, než došlo k ich vraždeniu v prefektúre Butare na juhu Rwandy.



Munyemana obvinenia počas procesu spochybňoval a tvrdil, že patril k umierneným Hutuom a že Tutsiom naopak pomáhal. Jeho právnici avizovali, že sa proti podľa nich neprijateľnému rozsudku odvolajú.



Šesťtýždňový súdny proces v Paríži sa konal takmer tri desaťročia po tom, ako bolo na Munyemanu v roku 1995 podané trestné oznámenie v juhozápadnom francúzskom meste Bordeaux.



Munyemana prišiel v roku 1994 do Francúzska, kde už vtedy žila jeho žena. Tento trojnásobný otec začal na juhozápade krajiny pracovať ako lekár pohotovostnej služby a potom ako geriater. Do dôchodku odišiel len nedávno.



Francúzsko je jednou z hlavných destinácií pre osoby zapletené do vraždenia v Rwande. Táto východoafrická krajina opakovane obviňuje Francúzsko z vyzbrojovania a výcviku hutuských milícií, ktoré páchali masakre v Rwande, ako aj z následného marenia spolupráce na vyšetrovaní. Francúzsko naopak trvá na tom, že v Rwande v tom čase pomáhalo chrániť civilistov v rámci misie OSN.