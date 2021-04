Castex obhajoval Macronom avizované opatrenia proti covidu

Na archívnej snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Paríž 1. apríla (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex vo štvrtok v parlamente obhajoval prísne epidemiologické pravidlá, ktoré už vyše týždňa platia v Paríži a viacerých častiach severného Francúzska a od soboty sa budú vzťahovať na celú krajinu. Uviedla to agentúra AFP.Sprísnenie epidemiologických opatrení oznámil v stredu večer v televíznom prejave prezident Emmanuel Macron.Castex vo svojom prejave ocenil, že drvivá väčšina občanov rešpektuje stanovené pravidlá. Súčasne kritizoval tých, ktorí ich bojkotujú a sú nezodpovední. Takémuto správaniu "" a trestať tých, čo pravidlá porušujú. Informoval, že požiadal ministra vnútra, aby na tento účel vyčlenil ďalších príslušníkov polície a žandarmérie. Ich úlohou bude okrem iného "", ak sa vytvoria na brehoch riek či námestiach.Premiér tiež avizoval, že v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu môže byť zakázaný prístup do niektorých lokalít. Zakázaná bude aj konzumácia alkoholických nápojov v parkoch a na iných verejných priestranstvách.Podľa Castexa 92 departementov zažíva zrýchlenie cirkulácie vírusu. "" povedal. Dodal, že prijaté opatrenia sa týkajú len kontinentálneho Francúzska, nie jeho zámorských departementov.Francúzsko podľa premiéra zažíva tretiu vlnu pandémie, ktorá "". Zdôraznil, že "".Súčasťou opatrení je zatvorenie škôl. Castex pripomenul, že Francúzsko je európskou krajinou, ktorá od začiatku pandémie zatvorila svoje školy na najkratší čas. Súčasne upozornil, že počas uplynulých dvoch týždňov sa incidencia u detí a dospievajúcich zvyšovala rýchlejšie ako v bežnej populácii.Od budúceho týždňa budú školy vo Francúzsku poskytovať dištančné vzdelávanie a počas nasledujúcich dvoch týždňov - od 12. do 25. apríla - budú mať všetky typy škôl prázdniny. Školy a jasle však budú naďalej otvorené pre deti zamestnancov zdravotníckych zariadení.Castex konštatoval, že vo Francúzsku sa proti covidu očkuje rýchlejšie ako v susednom Nemecku a Španielsku. Avizoval, že v najbližších týždňoch sa začnú očkovať ďalšie vekové skupiny.Francúzsky premiér potvrdil, že zatiaľ sa neuvažuje o zmene termínu volieb do zastupiteľstiev regiónov a departementov plánovaných 13. a 20. júna. Ak by sa však epidemiologická situácia zhoršila, vláda je pripravená zvážiť ich odklad.Po Castexovom prejave bude nasledovať hlasovanie o prijatých opatreniach, ktoré však pravicová aj ľavicová opozícia chcú bojkotovať. Opoziční politici ich označili za prejav arogancie zo strany vlády a za chybu.