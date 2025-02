Francúzsko celkom nerozumie logike vyjadrení USA na margo Ukrajiny

Paríž 19. februára (TASR) - Hovorkyňa francúzskej vlády v stredu uviedla, že Francúzsko nepozná dôvody, prečo prezident USA Donald Trump naznačil, že za ruskú inváziu na Ukrajinu a následnú vojnu je zodpovedný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Hovorkyňa francúzskej vlády Sophie Primasová dodala, že Trump za posledných pár dní urobil mnoho komentárov o Ukrajine bez toho, aby sa poradil so svojimi európskymi spojencami.



"Nerozumieme celkom (tej) americkej logike," povedala novinárom Primasová, pričom poukázala na "rôzne, rôznorodé a často nepochopiteľné komentáre prezidenta Trumpa".



Trumpov útok proti Zelenskému je súčasťou série "ťažko pochopiteľných" poznámok, ktoré vyvolávajú otázky o "koherencii" amerického postoja v tomto konflikte, uviedla Primasová podľa televízie BFM.



V reakcii na výhrady Ukrajiny, ktorej zástupcovia neboli pozvaní na prvé kolo rokovaní medzi USA a Ruskom, Trump vyhlásil, že Ukrajinci "mali tri roky" na to, aby vojnu ukončili. Dodal, že sa to "mohlo vyriešiť veľmi ľahko" - dohodou a už pred rokmi, pričom "bez straty veľkej časti územia, bez straty životov a bez straty miest".



Najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny sa začal 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin nariadil "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine, ako sa v Rusku nazýva vojenská invázia do susednej krajiny, píše Reuters.



Agentúra pripomína, že Ukrajina a jej spojenci v Európe boli prekvapení a zaskočení rozhodnutím Washingtonu a Moskvy uskutočniť tento týždeň mierové rozhovory v Saudskej Arábii.



Ukrajina v súvislosti s rokovaniami v Rijáde uviedla, že neprijme dohodu, ktorá by jej bola predstavená bez jej súhlasu, čo potvrdili aj európski lídri. Rusko pritom vylúčilo, že by sa vzdalo územia, ktoré na Ukrajine získalo.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal na stredu o 16.00 h SEČ do Paríža neformálne stretnutie o Ukrajine. Zúčastnia sa na ňom niektorí európski lídri a Kanada. V pondelok sa v Paríži konala podobná schôdzka s Britániou, Dánskom, EÚ, Holandskom, Nemeckom, Španielskom, Talianskom.



Pred stredajšími rokovaniami švédsky premiér Ulf Kristersson priznal, že v Európskej únii síce nepanuje úplná zhoda o tom, ako ďalej postupovať, no napriek tomu sa krajinám v rámci EÚ podarilo veľa dosiahnuť. Dodal, že pre podporovateľov Ukrajiny je dôležité urobiť všetko pre to, aby sa Kyjev dostal do silnej pozície.



Kristersson varoval pred vierou v to, že Rusko chce rokovať o mieri. "V tomto bode si nie som vôbec istý. Musíme si teda zachovať chladnú hlavu a naďalej podporovať Ukrajinu," zdôraznil.