Francúzsko chce cvičenie NATO v Grónsku
Autor TASR
Paríž 21. januára (TASR) - Francúzsko v stredu vyzvalo Severoatlantickú alianciu (NATO), aby usporiadala vojenské cvičenie v Grónsku. Uviedlo, že je pripravené sa na ňom podieľať, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
„Francúzsko vyzýva na cvičenie NATO v Grónsku a je pripravené sa na ňom podieľať,“ oznámila v stredu ráno kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Agentúra Reuters pripomína, že výzva prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump cestuje do Švajčiarska, kde bude na konferencii Svetového ekonomického fóra (WEF) zrejme presadzovať svoj návrh na získanie Grónska Spojenými štátmi.
Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka ohľadom získania Grónska.
Macron na fóre v švajčiarskom Davose v utorok kritizoval kroky Trumpovej administratívy, ktorými sa podľa neho otvorene snaží „oslabiť a podriadiť si Európu“. Francúzsky prezident v nedeľu avizoval, že požiada o aktiváciu európskeho nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý EÚ doteraz nikdy nepoužila, ak sa potvrdí zvýšenie amerických ciel voči európskym krajinám, ktoré sa stavajú proti Trumpovým plánom zmocniť sa Grónska.
