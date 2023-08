Francúzsko chce od junty v Nigeri zaručenie bezpečnosti misie v Niamey

Paríž 3. augusta (TASR) — Francúzsko vo štvrtok požiadalo nigerskú juntu, aby plne zaručila bezpečnosť jeho veľvyslanectva v Niamey. Táto žiadosť súvisí s verejnými zhromaždeniami, ktoré sú na štvrtok avizované v nigerskom hlavnom meste, informovala agentúra AFP.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že požiadalo nigerské bezpečnostné sily, aby prijali potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zahraničných zastupiteľstiev a diplomatického personálu. Upozornilo, že ide o "povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva, najmä z Viedenského dohovoru".



Generál Abdourahamane Tiani, šéf junty, ktorá pred vyše týždňom prevzala moc v Niamey, však v stredu v televíznom prejave v predvečer dňa nezávislosti Nigeru vyhlásil, že Francúzi "nemajú objektívny dôvod" na odchod z krajiny, keďže nikdy neboli terčom žiadnej hrozby.



Tiani to uviedol krátko po tom, ako Francúzsko v stredu z Nigeru postupne evakuovalo 992 ľudí vrátane 560 francúzskych občanov. Do Niamey po nich vypravilo päť lietadiel.



Podporu aktérom prevratu vyjadrilo aj hnutie M62, ktoré vyzvalo obyvateľov Nigeru, aby protestovali proti prítomnosti zahraničných jednotiek na nigerskom území.



Jadro požiadaviek M62 sa týka suverenity Nigeru, pričom hnutie odsudzuje najmä prítomnosť zahraničných vojakov vrátane francúzskych a repatriáciu civilistov podmieňuje aj ich odchodom.



Podľa tlačovej správy, ktorú hnutie M62 vydalo, "pokus Francúzska o evakuáciu (civilistov) svedčí o jeho skutočných zámeroch — vojensky zasiahnuť v Nigeri na ochranu svojich záujmov". M62 vyzvalo zahraničné orgány, aby rešpektovali rozhodnutie junty o uzavretí hraníc "s výnimkou spriatelených krajín".



M62 tiež vyzýva obyvateľov Niamey, aby sa "zmobilizovali" a schádzali sa na zhromaždeniach až do "definitívneho odchodu zahraničných síl".