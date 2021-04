Francúzsko chce od mája zmierniť obmedzenia pohybu obyvateľstva

Na archívnej snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron v Paríži 15. februára 2021. Foto: TASR/AP

Paríž 21. apríla (TASR) - Francúzsko plánuje od 3. mája zrušiť viaceré protipandemické opatrenia vrátane cestovných obmedzení a zmiernenia plošného zákazu vychádzania. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj blízky úradu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.Macron chce tiež dodržať prísľub, že od polovice mája sa budú môcť otvoriť terasy reštaurácií a s obmedzenou kapacitou i kiná, divadlá a múzeá, doplnil nemenovaný zdroj z prostredia prezidentskej kancelárie. Reštaurácie sú v krajine zatvorené už od 30. októbra.Od polovice mája by sa mali otvoriť i obchody s iným než potravinárskym tovarom, ktorých zatvorenie od 3. apríla nariadil Macron v snahe bojovať proti tretej vlne pandémie COVID-19. V pondelok sa majú otvoriť škôlky a základné školy. Starší žiaci sa do lavíc vrátia podľa plánu 3. mája.Francúzsko zaviedlo začiatkom apríla prísne opatrenia, ktoré by mali platiť štyri týždne. V krajine platí momentálne obmedzenie pohybu do 10 kilometrov od miesta bydliska a nočný zákaz vychádzania po 19.00 h.Hovorca vlády Gabriel Attal však oznámil, že po 2. máji ľudia nebudú musieť pri sebe nosiť certifikáty potvrdzujúce výnimky zo zákazu vychádzania.Macron chce, aby do polovice mája dostalo aspoň prvú dávku vakcíny proti koronavírusu 20 miliónov ľudí. Francúzsko podľa Attala už zrejme dosiahlo vrchol tretej vlny pandémie alebo sa k nemu približuje. Nemocnice sú však stále vystavené veľkému náporu pacientov, dodal.