Francúzsko chce regulovať počty návštevníkov vo obľúbených lokalitách

Paríž 19. júna (TASR) - Francúzska vláda zverejnila svoj plán na reguláciu turistického ruchu, ktorý sa týka najmä počtu návštevníkov vo vyhľadávaných lokalitách v istých obdobiach roka, informoval v pondelok denník Le Figaro.



Pripomenul, že nedávno museli cez predĺžený víkend pre nečakaný nápor návštevníkov zastaviť kyvadlovú dopravu, ktorá spája odstavné parkoviská s prílivovým ostrovom Mont-Saint-Michel. Šlo o prejav problému "nadmerného turizmu", ktorý vo Francúzsku postihuje mnohé destinácie.



Svetová organizácia cestovného ruchu vo svojej bilancii uvádza, že 95 percent turistov, ktorí sa každý rok vydávajú na cesty, navštevuje menej ako päť percent lokalít sveta. Vo Francúzsku sa 80 percent turistických aktivít sústreďuje na 20 percent jeho územia, konštatovala tamojšia vláda.



Dôsledky takejto vysokej návštevnosti sú rôznorodé, vrátane rastúcich cien nehnuteľností v turistických oblastiach a škodlivých vplyvov na životné prostredie. Časté sú aj negatívne postoje miestnych obyvateľov k turistom či k projektom infraštruktúry cestovného ruchu.



Francúzska vláda sa v tejto situácii rozhodla, že pripraví informačné kampane a obmedzí prístup do niektorých lokalít, pričom chce naďalej využívať popularitu Francúzska u turistov a podporiť vznik alternatívnych trás. V záujme toho tiež zriadi národné centrum na monitorovanie hlavných turistických lokalít a vytvorí databázu údajov o návštevnosti. Podľa francúzskej ministerky obchodu Olivie Grégoirovej by oba projekty mali byť spustené v prvej polovici roka 2024.



Ako dodal denník Le Figaro, pracovná skupina zložená z predstaviteľov rôznych inštitúcií do konca roka 2023 vypracuje praktickú príručku, ktorá bude definovať pojmy ako "nadmerný turizmus", "nadmerná návštevnosť" a "maximálny počet návštevníkov".