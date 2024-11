Francúzsko chce tlačiť na Izrael, aby zvol diplomaciu pred bojmi

Paríž 5. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v stredu odcestuje na návštevu Izraela a palestínskych území. Cieľom je vyvinúť tlak na Izrael, aby sa po prezidentských voľbách v Spojených štátoch diplomaticky podieľal na ukončení konfliktu v Pásme Gazy a Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Spojené štáty hrajú zásadnú rolu v ukončení izraelsko-arabského konfliktu," odpovedal šéf francúzskej diplomacie v televízii France 2 na otázku, či víťazstvo republikánskeho kandidáta a bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa môže podporiť izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



"Spolu s USA, predovšetkým pokiaľ ide o Libanon, navrhujeme mierové plány na zabezpečenie trvalého mieru v regióne," dodal Barrot.



Francúzsko a USA sa v septembri pokúšali dosiahnuť dočasné prímerie medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. Barrot na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN predstavil spoločný návrh Francúzska a Spojených štátov na 21-dňové prímerie v Libanone. Tieto snahy však stroskotali a boje medzi Izraelom a Hizballáhom sa zintenzívnili.



Washington odvtedy nepodnikol takmer nič, aby zvýšil tlak na Izrael, aby ukončil svoju operáciu v Libanone, píše Reuters.



Barrot vyhlásil, že Francúzsko bude spolupracovať s víťazom amerických prezidentských volieb, ktoré sa konajú v utorok.



Poukázal aj na to, že bývalý americký republikánsky prezident Ronald Reagan pozastavil niektoré dodávky zbraní Izraelu po jeho invázii do Libanonu v roku 1982. Uviedol to ako príklad, ako by Washington mohol urobiť viac na dosiahnutie mieru na Blízkom východe.



"Vojna trvá príliš dlho a použitie sily musí ustúpiť dialógu a diplomacii," dodal.



Počas 13 mesiacov bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zahynulo v Libanone viac ako 3000 ľudí a ďalších 13.492 utrpelo zranenia. Za rovnaké obdobie zahynulo počas útokov Hizballáhu na izraelskej strane 72 osôb vrátane 30 vojakov.