Francúzsko chce trestať falošné covidpasy väzením a pokutami

Paríž 6. januára (TASR) - Päť percent hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19 vo Francúzsku malo falošné covidpasy a neboli zaočkovaní, uviedol francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran v noci na štvrtok. O jeho vystúpení pred poslancami Národného zhromaždenia informovala väčšina francúzskych médií.



Véran pred poslancami zdôraznil, že falošné covidpasy vedú k zbytočným obetiam. "Falošný preukaz zabíja, to je realita," uviedol na adresu poslancov ultraľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), ktorí odmietajú posilnenie sankcií v prípade podvodov s covidpasmi.



Minister vystúpil v pléne Národného zhromaždenia v rámci debát o zákone sprísňujúcom pandemické opatrenia týkajúce sa covidpasov. Sprísnenie pomerov sa týka najmä nezaočkovaných občanov Francúzska. Podľa ministra sú však opatrenia vyplývajúce z tohto zákona "vyvážené".



Véran spresnil, že používanie falošného preukazu o očkovaní proti koronavírusu by sa malo trestať päťročným väzením a pokutou vo výške 75.000 eur. Prípady predloženia preukazu patriacemu inej osobe alebo odovzdanie preukazu inej, nezaočkovanej osobe, za účelom podvodného použitia tohto dokumentu budú podľa nového zákona potrestané pokutou vo výške 1000 eur. V súčasnosti je to 135 eur.



Poslanci zároveň prijali vládny pozmeňujúci a doplňujúci návrh o "pokání", na základe ktorého nebudú osoby s falošnými covidpasmi potrestané, ak sa do 30 dní od spáchania priestupku nechajú zaočkovať prvou dávkou proticovidovej vakcíny.



Návrh zákona dolná komora parlamentu schválila po niekoľkých dňoch rokovaní, ktoré boli búrlivé aj preto, že umožňujú kontrolu totožnosti osôb preukazujúcich sa dokladom o očkovaní nielen polícii, ale za určitých podmienok aj organizátorom rôznych podujatí, či prevádzkovateľom bufetov a reštaurácií.



Napokon však za návrh zákona zahlasovalo 214 poslancov, proti bolo 97 členov parlamentu a 27 sa hlasovania zdržali. Začiatkom budúceho týždňa vládny návrh preskúma aj Senát a ak návrh zákona neodobrí nové pravidlá zrejme nevstúpia do platnosti už od 15. januára, ako to plánoval vládny kabinet.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)