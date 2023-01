Francúzsko chce Ukrajine dodať obrnené vozidlá AMX-10 RC do 2 mesiacov

Paríž 13. januára (TASR) - Francúzsko dúfa, že Ukrajine dodá obrnené vozidlá typu AMX-10 RC do dvoch mesiacov. Vo vyhlásení to v piatok uviedol francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Vyhlásenie ministra obsahovalo aj zhrnutie štvrtkového telefonátu so šéfom ukrajinského rezortu obrany Oleksijom Reznikovom, v ktorom Sébastien Lecornu zopakoval pokračovanie podpory pre Ukrajinu.



Prezident Emmanuel Macron oznámil rozhodnutie dodať Ukrajine francúzske obrnené vozidlá AMX-10 RC 4. januára.



Od začiatku vojny na Ukrajine Paríž už Kyjevu poskytol raketomety, systémy protivzdušnej obrany, protitankové a protilietadlové strely.