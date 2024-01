Francúzsko chce v ústave zakotviť prístup k interrupciám

Paríž 17. januára (TASR) - Francúzski zákonodarcovia urobili v stredu prvý krok k ústavnému zakotveniu prístupu k interrupciám. Tento kontroverzný zámer musí počas schvaľovania prekonať mnohé prekážky. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Parlamentný výbor pre zákony schválil návrh zmeny ústavy, ktorá by ženám poskytla "zaručenú slobodu" ukončiť tehotenstvo. Neznamená to však úplné právo na interrupciu.



Toto znenie odráža zložité balansovanie menšinovej vlády prezidenta Emmanuela Macrona. Na takúto zmenu ústavy potrebuje trojpätinovú väčšinu v Národnom zhromaždení, ako aj v Senáte. Možnou zmenou ústavy sú obzvlášť znepokojení konzervatívni Republikáni a krajne pravicové Národné združenie (RN) - do roku 2018 známe ako Národný front.



Minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti v utorok vo výbore uviedol, že cieľom je poskytnúť "ústavnú ochranu tejto slobody bez toho, aby sa zmrazilo uplatňovanie súčasných právnych predpisov alebo vytvorilo akési absolútne, neobmedzené právo" na interrupciu.



Formulácia znenia "musí byť dostatočne flexibilná, aby umožnila zákonodarcom pokračovať v práci" a "vytvorila uspokojivú rovnováhu, najmä vzhľadom na technologický, medicínsky a vedecký vývoj, ktorý by mohol nastať", dodal minister.



Zakotvenie prístupu k interrupciám v ústave prisľúbil Macron vlani v marci. Považovalo sa to za reakciu na zrušenie federálnych práv na interrupcie v USA v roku 2022.



Republikánska poslankyňa Emilie Bonnivardová uviedla, že jej strana bude trvať na "rovnováhe medzi právom na interrupciu a právom dieťaťa narodiť sa", ako aj na "slobode svedomia lekárov".



Ľavicové strany Socialisti, Zelení a Nepoddajné Francúzsko (LFI) by uprednostnili, keby sa v texte zakotvilo "právo", a nie "sloboda" ukončiť tehotenstvo.



Dupond-Moretti však v utorok zdôraznil, že Štátna rada ako najvyšší francúzsky administratívny súd, nezistila medzi týmito dvoma výrazmi žiadny právny rozdiel. Návrh textu majú od 24. januára prerokovať poslanci Národného zhromaždenia predtým, ako bude postúpený pravicovo orientovanému Senátu.