Francúzsko chce zabrániť šíreniu nenávisti na internete

Paríž 23. októbra (TASR) - Francúzske úrady prijali komplex mimoriadnych opatrení, ktorými chcú zabrániť novým teroristickým útokom v krajine. Oznámil to v piatok francúzsky premiér Jean Castex po vystúpení po zasadnutí Rady obrany a národnej bezpečnosti, ktoré sa konalo v úzkom formáte v Elyzejskom paláci v Paríži.



Informoval, že po minulopiatkovej brutálnej vražde učiteľa Samuela Patyho, ktorá sa odohrala v metropolitnej oblasti Paríža, boli nariadené policajné prehliadky v 123 podozrivých bytoch, z ktorých 56 už bolo vykonaných.



Minister tiež dodal, že špeciálnym monitorovacím programom Pharos bolo preverených aj 1279 príspevkov na internete, čo následne viedlo k zadržaniu 27 osôb.



Francúzsky premiér v súvislosti s tým avizoval, že v krajine sa posilní "monitorovanie sociálnych sietí a boj proti nenávisti šírenej na online platformách. Ubezpečil, že program Pharos bude "bezodkladne personálne posilnený".



Informoval tiež, že v rámci parížskej prokuratúry špecializovanej na prípady súvisiace s terorizmom bude vytvorené osobitné oddelenie pre šírenie nenávistných obsahov na internete. Vysvetlil, že takouto centralizáciou trestných stíhaní sa zvýši aj ich efektívnosť.



Castex súčasne oznámil, že navrhne možnosť trestať tých, ktorí "v online priestore poskytujú osobné informácie" o iných osobách, čím "ohrozujú ich život", a trestať aj tých, ktorí "vyvíjajú tlak na štátnych úradníkov, "a to slovne alebo svojím konaním", ako to zažil učiteľ Paty i riaditeľ strednej školy, kde učil.



Paty, 47-ročný učiteľ dejepisu a zemepisu, bol zavraždený desať dní po tom, čo svojim študentom štvrtého ročníka ukázal na seminári o slobode vyjadrovania karikatúry proroka Mohameda. Následne bol terčom ostrej kritiky na sociálnych sieťach a online mobilizácie.



Castex pripomenul, že v rámci týchto vládnych opatrení bola zatvorená bola aj mešita na parížskom predmestí Pantin, kde pôsobil salafistický kazateľ, a rozpustené bolo aj islamistické zoskupenie Šejk Jásin, pomenované po zakladateľovi radikálneho hnutia Hamas.



Toto zoskupenie založil Abdelhakim Sefrioui, ktorý je momentálne vo vyšetrovacej väzbe v súvislosti s brutálnou vraždou učiteľa dejepisu a geografie Samuela Patyho.