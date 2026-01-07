< sekcia Zahraničie
Francúzsko chystá plán reakcie, ak by USA podnikli kroky proti Grónsku
Trump v posledných dňoch opakovane vyjadril túžbu získať kontrolu nad Grónskom, čo prvýkrát spomenul už v roku 2019 počas svojho prvého funkčného obdobia.
Autor TASR
Paríž 7. januára (TASR) - Francúzsko pracuje s európskymi partnermi na pláne reakcie pre prípad, že by Spojené štáty naplnili svoje hrozby a snažili sa získať Grónsko. V stredu to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Šéf francúzskej diplomacie doplnil, že túto tému plánuje otvoriť aj na stredajšom stretnutí s ministrami zahraničných vecí Nemecka a Poľska. „Chceme konať, ale chceme tak robiť spoločne s našimi európskymi partnermi,“ poznamenal Barrot.
Francúzsko spolu s ďalšími európskymi krajinami hľadá jednotný postup v reakcii na opätovné ambície prezidenta USA Donalda Trumpa voči autonómnemu ostrovu patriacemu Dánsku. Európski lídri z popredných krajín v utorok zdôraznili, že o budúcnosti Grónska môže rozhodovať iba jeho ľud a je na grónskej a dánskej vláde, ako budú rozhodovať o svojich záležitostiach.
Trump v posledných dňoch opakovane vyjadril túžbu získať kontrolu nad Grónskom, čo prvýkrát spomenul už v roku 2019 počas svojho prvého funkčného obdobia. Tvrdí, že ostrov je dôležitý pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio podotkol, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie, napísali v utorok americké médiá.
Grónsko je najväčším ostrovom sveta, no s populáciou len približne 57.000 obyvateľov. Nie je samostatným členom NATO, jeho bezpečnosť je však súčasťou členstva Dánska v tejto aliancii. Ostrov má strategickú polohu medzi Európou a Severnou Amerikou a dlhodobo je významný najmä pre americký balistický obranný systém. Jeho bohaté nerastné zdroje sú tiež kľúčové pre snahy Washingtonu znížiť závislosť od Číny, napísal Reuters.
