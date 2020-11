Francúzsko chystá prevoz niektorých pacientov s COVID-19 do Nemecka

Paríž 3. novembra (TASR) - Francúzsko plánuje presunúť časť pacientov s diagnózou COVID-19 do Nemecka. Prevoz by sa mal uskutočniť v priebehu nasledovných dní, keďže viaceré nemocnice vo Francúzsku prestávajú zvládať nápor pacientov. Podľa agentúry AFP o tom informovalo združenie nemocníc (FHF) zo severofrancúzskeho regiónu Hauts-de-France.



Prezident FHF Frédéric Valletoux spresnil, že časť pacientov z tohto epidémiou vážne zasiahnutého regiónu prevezú aj do nemocníc v iných oblastiach Francúzska.



Transfery pacientov z regiónu Hauts-de-France do Nemecka by sa mali uskutočniť do desiatich dní, keďže vtedy by už podľa odhadov mala byť naplnená kapacita jednotiek intenzívnej starostlivosti vo Francúzsku. Časť pacientov už bola prevezená do iných regiónov, najmä do Bretónska, kde sú zatiaľ prípady chorých na COVID-19 relatívne ojedinelé.



Oznámenie o chystaných prevozoch sa objavilo v čase, keď francúzska vláda zvažuje vyhlásenie zákazu nočného vychádzania v Paríži a priľahlej oblasti. Tam už platia iné obmedzenia pohybu, v súlade s ktorými môžu byť obyvatelia mimo svojho domu alebo bytu kedykoľvek počas dňa alebo v noci, avšak iba jednu hodinu. V prípade potreby môžu cestovať do a z práce, aj keď sa dôrazne odporúča práca z domu.



Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal uviedol, že opatrenia prijaté pre Paríž a metropolitnú oblasť sú momentálne menej prísne ako na jar, čo má za následok, že ľudia usporadúvajú tajné večierky v záhradách a baroch. Podľa Attala preto vláda v krátkom čase zakáže vychádzanie od 21.00 h do 06.00 h. Úrad francúzskeho premiéra však následne spresnil, že rozhodnutie v tejto veci "bude prijaté v najbližších dňoch".



Francúzsko pristúpilo k prevozu svojich chorých na COVID-19 do zahraničia aj počas prvej vlny epidémie - v marci a apríli. Desiatky pacientov vtedy prijali nemocnice v Nemecku, Rakúsku, Luxembursku i Švajčiarsku.