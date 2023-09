Francúzsko čoskoro zakáže predaj elektronických cigariet

Paríž 3. septembra (TASR) - Francúzsko plánuje čoskoro zakázať predaj elektronických cigariet na jedno použitie. Oznámila to v nedeľu francúzska premiérka Élisabeth Borneová, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Borneová uviedla, že pôjde o súčasť rozsiahlejšieho vládou pripravovaného programu na boj s fajčením vo Francúzsku, kde je podľa jej slov tento zlozvyk zodpovedný za 75.000 úmrtí ročne. Jednorazové cigarety podľa premiérky vštepujú zlé návyky mládeži, ktorá sa prostredníctvom nich dostane k pravidelnému fajčeniu.



Konkrétny termín ich plánovaného zákazu premiérka neuviedla. Dodala, že vláda neplánuje v budúcom roku zvyšovať tzv. daň z tabaku, keďže tak spravila už tento rok.



Väčšina z jednorazových elektronických cigariet, ktoré sa po spotrebovaní vyhodia, je ochutená. Predávajú sa pritom s príchuťami ako sú napríklad červený melón či gumové medvedíky, vďaka ktorým sú atraktívne pre tínedžerov.



Vo Francúzsku takéto e-cigarety zvyčajne stoja 8-12 eur. Propagácia a reklama tabakových produktov je zakázaná a rovnako aj ich predaj osobám mladším ako 18 rokov, čo sa však často porušuje.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron si v roku 2021 vytýčil ambiciózne ciele zamerané na boj proti tabakovým výrobkom a alkoholu, pričom prisľúbil vytvorenie viacerých nefajčiarskych zón, približuje agentúra Reuters. Macronovým cieľom je zároveň do roku 2030 dosiahnuť, aby vo Francúzsku nefajčili nijakí mladí ľudia do 20 rokov.