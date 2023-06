Francúzske daňové úrady získajú viac peňazí za neprihlásené bazény

Paríž 13. júna (TASR) - Francúzske daňové úrady vypátrali pomocou analýzy satelitných snímok viac ako 120.000 neprihlásených bazénov. Ich majitelia majú teraz úradom doplatiť za ne daň z nehnuteľnosti a nahlásiť ich presné parametre. TASR informuje podľa správy agentúry DPA a denníka Le Parisien.



Písomne oslovení majitelia novoobjavených bazénov majú lehotu 30 dní, aby ohlásili svoj bazén prostredníctvom služby "Bien immobiliers" na webovej stránke impots.gouv.fr. Podľa odhadu generálneho riaditeľstva pre verejné financie to prinesie dodatočný príjem 40 až 50 miliónov eur do rozpočtu miestnych samospráv.



V krajine podľa odhadov existuje najviac súkromných bazénov v rámci Európy. Bazén vo Francúzsku podlieha dani z nehnuteľnosti, ak ide o trvalú stavbu a je väčší ako 10 štvorcových metrov. Daň je splatná spätne štyri roky. Podľa odhadov by majitelia neprihlásených bazénov na jeseň mali zaplatiť v priemere 375 eur za bazén.



Počas testovania novej technológie na jeseň 2021 v deviatich departementoch sa podarilo odhaliť vyše 20.000 nenahlásených bazénov. Samosprávy tak mohli na jeseň 2022 od ich majiteľov vyinkasovať ako daň z nehnuteľnosti 10 miliónov eur navyše.



Francúzsko na vývoji softvéru na analýzu leteckých snímok spolupracovalo so spoločnosťou Capgemini a získané údaje porovnalo s údajmi z katastra. Uľahčila sa tak práca daňových inšpektorov.