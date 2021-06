Francúzsko debatuje o motíve fyzického útoku na prezidenta Macrona

Paríž 9. júna (TASR) - Deň po tom, čo na francúzskeho prezidenta fyzicky zaútočili počas jeho návštevy v departemente Drôme, sa v krajine debatuje o motíve páchateľa, ktorý ho udrel po tvári. Informuje o tom v stredu agentúra DPA.



K incidentu došlo v utorok počas Macronovej návštevy v obci Tain-l'Hermitage na juhovýchode krajiny v čase, keď sa Macron po príchode išiel pozdraviť s miestnymi obyvateľmi zhromaždenými za zátarasami.



Samotný Macron zdôraznil, že incident bol "ojedinelý akt vykonaný násilným jedincom", povedal v stredu hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal po zasadaní kabinetu, ktorému predsedal prezident.



Podľa ďalších pozorovateľov išlo v prípade incidentu o vyjadrenie rozsiahlejšej nespokojnosti v krajine. Historik Nicolas Lebourg pre stanicu FranceInfo uviedol, že úder po tvári sa všeobecne považuje za akt poníženia atakovanej osoby.



Elyzejský palác v utorok potvrdil autenticitu videozáznamu, na ktorom je vidieť Macrona, ako sa približuje k zástupu ľudí a pripravuje sa na to, že im podá ruku, keď si ho jeden muž na druhej strane zátarasu pritiahol a udrel po tvári.



Po incidente zadržali dvoch mužov vrátane podozrivého útočníka. Obaja sú takmer tridsiatnici a doposiaľ nemali problémy so zákonom. Podozrivý útočník mal na sociálnych sieťach sledovať niekoľko pravicovo orientovaných osobností. Obaja zadržaní sú vo väzbe, pričom im hrozí trest do troch rokov väzenia a finančná pokuta.



Podľa médií na Macrona v minulosti často útočili slovne, nikdy však fyzicky. Počas jeho pôsobenia vo funkcii ministra hospodárstva však na neho napríklad hádzali vajíčka, uzatvára DPA.