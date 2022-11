Francúzsko deportuje 44 migrantov zachránených loďou Ocean Viking

Paríž 15. novembra (TASR) - Francúzsko deportuje 44 z celkovo 234 migrantov zachránených v Stredozemnom mori, ktorým zamietlo žiadosti o azyl. V utorok to oznámil francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, píše agentúra AFP.



Darmanin vo svojom prejave v parlamente uviedol, že neúspešní žiadatelia o azyl budú deportovaní "hneď, ako to ich zdravotný stav dovolí". Dodal, že počet deportovaných sa môže ešte zvýšiť, keďže ďalšie žiadosti o azyl sa ešte skúmajú.



Talianska krajne pravicová vláda vedená premiérkou Giorgiou Meloniovou odmietla povoliť lodi Ocean Viking zachraňujúcej migrantov vylodiť sa na Sicílii. Loď napokon v piatok zakotvila vo francúzskom prístavnom meste Toulon.



Situácia vyvolala diplomatický spor o to, ako riešiť prílev tisícov migrantov, ktorí sa každý rok snažia dostať do Európy zo severnej Afriky.



Francúzsko sa v reakcii na postoj Ríma rozhodlo pozastaviť plánované prijatie 3500 utečencov, ktorí sú momentálne v Taliansku, pričom Francúzsko ich malo prijať v súlade s európskou dohodou o prerozdelení migrantov. Paríž zároveň vyzval Nemecko aj ďalšie štáty EÚ, aby urobili to isté.



Podľa Talianska by migrantom, ktorí sa snažia dostať z Afriky do Európy, mali solidárne poskytnúť útočisko aj iné krajiny EÚ.