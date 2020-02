Francúzsko vyradí z prevádzky jadrovú elektráreň Fessenheim

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzsky premiér Édouard Philippe v stredu oznámil, že Francúzsko do konca júna vyradí z prevádzky jadrovú elektráreň Fessenheim ležiacu pri hranici s Nemeckom, informovala agentúra AP. Jeden z reaktorov elektrárne má byť odstavený už nadchádzajúcu sobotu.



Podľa premiérovho vyjadrenia ide o "prvú fázu" energetickej stratégie krajiny, ktorú v roku 2018 predstavil prezident Emmanuel Macron.



Francúzska vláda chce znížiť podiel jadrových elektrární na celkovej tvorbe energie a zároveň zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov. Uhoľné elektrárne majú byť vyradené z prevádzky do roku 2022 s cieľom znížiť množstvo emisií oxidu uhličitého.



Jadrová elektráreň Fessenheim leží na západe Francúzska neďaleko nemeckých hraníc. Ide o najstaršiu fungujúcu jadrovú elektráreň v krajine. Nemecko podľa AP požaduje jej odstavenie.



Jeden z dvoch reaktorov bude odstavený v sobotu a celá elektráreň ukončí svoju prevádzku 30. júna.



Jadrová energia pokrýva takmer tri štvrtiny z celkovej produkcie energie vo Francúzsku, čo je najviac zo všetkých krajín, ktoré využívajú jadrové elektrárne. Macron v roku 2018 povedal, že Francúzsko do roku 2035 zníži podiel jadra na produkcii elektrickej energie na 50 percent a vyradí z prevádzky viacero zo svojich 58 reaktorov.