Francúzsko do konca októbra predĺžilo zákaz masových zhromaždení

Paríž 11. augusta (TASR) - Francúzska vláda predĺži až do konca októbra zákaz zhromaždení s účasťou nad 5000 ľudí, ktorého platnosť by sa inak skončila 30. augusta. Oznámil to v utorok francúzsky premiér Jean Castex, ktorého citovala agentúra DPA.



Castex varoval, že priebeh epidémie nového druhu koronavírusu, ktorá si vo Francúzsku vyžiadala už viac ako 30.000 životov, sa v posledných dňoch začala opäť zhoršovať a počet infikovaných znovu narastá.



Premiér počas návštevy nemocnice v meste Montpellier taktiež povedal, že denný nárast infikovaných sa v ostatnom čase zvýšil z približne 1000 prípadov, ktoré zaznamenávali ešte pred troma týždňami, na momentálnych zhruba 2000.



Podľa Castexa sú náznaky, že obyvatelia dostatočne nedodržiavajú hygienické opatrenia, rozstupy či nosenie rúšok, ktoré sú vo Francúzku povinné vo všetkých verejných budovách a vo viacerých mestách odnedávna tiež v exteriéroch.



Castex dodal, že úrady v celej krajine bude inštruovať v tom zmysle, aby čo najviac rozšírili "povinnosť nosiť rúška na verejných priestranstvách".



Vo Francúzsku sú rúška teraz povinné vo verejnej doprave a v uzavretých verejných priestoroch, ako sú obchody či reštaurácie.