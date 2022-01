Francúzsko dočasne vydá do Španielska bývalého veliteľa ETA

Paríž 12. januára (TASR) - Parížsky odvolací súd v stredu rozhodol, že dočasne vydá do Španielska bývalého vojenského veliteľa separatistickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA), známeho pod prezývkou Txeroki (Čerokéz). Informovala o tom agentúra AFP.



Parížsky odvolací súd akceptoval žiadosť Španielska, aby tam 48-ročného Miguela de Garikoitza Aspiaza Rubinu v septembri súdili pre účasť na bombovom útoku v Bilbau z roku 2002, ktorý spôsobil rozsiahle materiálne škody. Vydať ho môžu na obdobie dvoch mesiacov.



Parížsky odvolací súd taktiež akceptoval tri ďalšie žiadosti Madridu, ktorý žiadal Rubinovo vydanie pre činy spáchané v rokoch 2002 - 2008. Týkajú sa obvinení z členstva v teroristickej organizácii a z plánovania alebo objednávania útokov alebo atentátov. Je medzi nimi i pokus o atentát na riaditeľa miestnej pobočky španielskeho verejnoprávneho rozhlasu RNE v Bilbau v roku 2002, ktorému zaslal balíkovú bombu. V týchto prípadoch však môže byť vydaný až po odpykaní si trestu vo Francúzsku, teda po roku 2030. Na základe predošlých rozsudkov francúzskych súdov totiž bude vo väzení najmenej do roku 2032. Odsúdený je však aj v Španielsku - na 377 rokov.



Paríž ešte bude rozhodovať o ôsmich ďalších žiadostiach o Rubinovo vydanie do Španielska, ku ktorým si od španielskych súdov vyžiadal ďalšie informácie.



Rubina je tiež podozrivý z plánovania útoku na madridské letisko Barajas z decembra 2006, kde si explózia dodávky naloženej výbušninami vyžiadala dvoch mŕtvych a niekoľko zranených. Zatkli ho v novembri 2008 v juhozápadnom Francúzsku v čase, keď bol najhľadanejším lídrom ETA.



ETA bola založená v roku 1959 s cieľom vytvoriť nezávislý štát Baskov na územiach, ktoré sú v súčasnosti provinciami Španielska a Francúzska. Na dosiahnutie svojich cieľov používala únosy, ale aj teroristické útoky, ktoré si za viac ako 40 rokov vyžiadali zhruba 850 obetí na životoch a stovky zranených. Začiatkom mája 2018 oznámila svoje definitívne rozpustenie.