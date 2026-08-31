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Francúzsko dodá Švédsku štyri fregaty za takmer 4,5 miliardy eur
Macron podľa AP presadzuje väčšiu európsku vojenskú autonómiu s cieľom znížiť závislosť od Spojených štátov.
Autor TASR
Paríž/Štokholm 31. augusta (TASR) - Švédsko podpísalo s Francúzskom dohodu o dodávke štyroch moderných fregát. Severská krajina chce takto posilniť obranu v strategicky dôležitej oblasti Baltského mora, kde Rusko využíva kľúčové námorné trasy a vzdušný priestor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Tieto fregaty budú slúžiť ako platformy, ktoré nám na mori zabezpečia schopnosť pôsobiť na veľké vzdialenosti a ochranu pred balistickými raketami,“ povedal švédsky premiér Ulf Kristersson. Vojna na Ukrajine podľa neho ukázala dôležitosť schopnosti brániť sa proti týmto strelám.
Túto a ďalšie dohody podpísali francúzsky prezident Emmanuel Macrona a premiér Kristersson na palube fregaty Amiral Ronarc'h, kde aj rokovali a majú tam tiež naplánovanú pracovnú večeru.
Macron podľa AP presadzuje väčšiu európsku vojenskú autonómiu s cieľom znížiť závislosť od Spojených štátov. USA minulý týždeň opäť vyvinuli tlak na európskych spojencov v Severoatlantickej aliancii, aby preukázali, že posilňujú svoju obranu, keďže Washington presúva pozornosť na bezpečnostné výzvy bližšie k domovu a v indopacifickom regióne.
Francúzsko bude podľa predstaviteľov kancelárie prezidenta v rámci zmluvy v hodnote 4,3 miliardy eur dodávať Švédsku aj zbrane a ďalšie vybavenie pre vojnové lode, ktoré môžu niesť protilietadlovú muníciu schopnú zničiť balistické rakety, ako aj torpéda a strely s dlhým doletom. Okrem toho mu poskytne aj výcvik.
Očakáva sa, že francúzska firma Naval Group dodá prvé plavidlo v roku 2030, uviedli predstavitelia, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.
Macron vyzdvihol veľkú strategickú spoluprácu medzi Parížom a Štokholmom. „Týmto posilňujeme európsku obrannú priemyselnú technologickú základňu,“ vyhlásil.
Súčasťou rokovaní mala byť podľa očakávaní francúzskych predstaviteľov aj účasť Švédska na iniciatíve zameranej na koordináciu snáh v oblasti jadrového odstrašenia s európskymi spojencami.
Británia, Belgicko, Dánsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Nórsko a Poľsko o ňu ronvako tak prejavili záujem. Francúzsku umožňuje dočasne nasadiť lietadlá vybavené jadrovými zbraňami v spojeneckých krajinách. Partnerom sa tak otvára možnosť zúčastniť sa na francúzskych cvičeniach zameraných na odstrašenie. Podieľať sa na nich môžu aj spojenecké nejadrové sily.
Francúzsko sa zároveň obracia na Švédsko v súvislosti s obranným vybavením. V decembri si od výrobcu Saab objednalo dve prieskumné lietadlá GlobalEye.
„Tieto fregaty budú slúžiť ako platformy, ktoré nám na mori zabezpečia schopnosť pôsobiť na veľké vzdialenosti a ochranu pred balistickými raketami,“ povedal švédsky premiér Ulf Kristersson. Vojna na Ukrajine podľa neho ukázala dôležitosť schopnosti brániť sa proti týmto strelám.
Túto a ďalšie dohody podpísali francúzsky prezident Emmanuel Macrona a premiér Kristersson na palube fregaty Amiral Ronarc'h, kde aj rokovali a majú tam tiež naplánovanú pracovnú večeru.
Macron podľa AP presadzuje väčšiu európsku vojenskú autonómiu s cieľom znížiť závislosť od Spojených štátov. USA minulý týždeň opäť vyvinuli tlak na európskych spojencov v Severoatlantickej aliancii, aby preukázali, že posilňujú svoju obranu, keďže Washington presúva pozornosť na bezpečnostné výzvy bližšie k domovu a v indopacifickom regióne.
Francúzsko bude podľa predstaviteľov kancelárie prezidenta v rámci zmluvy v hodnote 4,3 miliardy eur dodávať Švédsku aj zbrane a ďalšie vybavenie pre vojnové lode, ktoré môžu niesť protilietadlovú muníciu schopnú zničiť balistické rakety, ako aj torpéda a strely s dlhým doletom. Okrem toho mu poskytne aj výcvik.
Očakáva sa, že francúzska firma Naval Group dodá prvé plavidlo v roku 2030, uviedli predstavitelia, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.
Macron vyzdvihol veľkú strategickú spoluprácu medzi Parížom a Štokholmom. „Týmto posilňujeme európsku obrannú priemyselnú technologickú základňu,“ vyhlásil.
Súčasťou rokovaní mala byť podľa očakávaní francúzskych predstaviteľov aj účasť Švédska na iniciatíve zameranej na koordináciu snáh v oblasti jadrového odstrašenia s európskymi spojencami.
Británia, Belgicko, Dánsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Nórsko a Poľsko o ňu ronvako tak prejavili záujem. Francúzsku umožňuje dočasne nasadiť lietadlá vybavené jadrovými zbraňami v spojeneckých krajinách. Partnerom sa tak otvára možnosť zúčastniť sa na francúzskych cvičeniach zameraných na odstrašenie. Podieľať sa na nich môžu aj spojenecké nejadrové sily.
Francúzsko sa zároveň obracia na Švédsko v súvislosti s obranným vybavením. V decembri si od výrobcu Saab objednalo dve prieskumné lietadlá GlobalEye.