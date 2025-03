Francúzsko dodá Ukrajine pomoc vo výške dvoch miliárd eur

Paríž 26. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu na tlačovej konferencii s Volodymyrom Zelenskym vyzval Moskvu na akceptovanie navrhovaného 30-dňového prímeria s Kyjevom „bez akýchkoľvek podmienok“. Vyhlásil tiež, že Paríž Ukrajine poskytne dodatočnú vojenskú pomoc vo výške asi dvoch miliárd eur, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Ak Moskva dohodu o prímerí neakceptuje, bude to podľa francúzskeho lídra značiť pretrvávajúcu ruskú „túžbu po vojne“.



„Ukrajina dala súhlas s prímerím bez podmienok. Rovnaký záväzok očakávame aj od Ruska... Dnes vidím, že vôľou Moskvy je prepísať a reinterpretovať to, čo bolo prerokované a dohodnuté, vymenovaním nových podmienok. Rusko zďaleka nedokazuje, že chce mier, ale každým dňom pokračuje v intenzívnych úderoch na ukrajinské územie,“ vyhlásila hlava Francúzska.



V rámci dodatočnej vojenskej pomoci v hodnote dvoch miliárd eur poskytne Paríž Kyjevu aj protitankové strely, rakety zem-vzduch a bezpilotné lietadlá, ozrejmil Macron.



Francúzsky prezident dodal, že je príliš skoro uvažovať o zrušení sankcií voči Rusku. „Nebudeme rušiť sankcie, je to príliš predčasné. V konečnom dôsledku závisí... zrušenie sankcií výlučne od rozhodnutia Ruska dodržiavať medzinárodné právo,“ vysvetlil Macron.



Agentúra AP doplnila, že v prípade nového ruského útoku na Kyjev by naň podľa Macrona mohli odpovedať európske ozbrojené sily, ktorých nasadenie na Ukrajine bolo navrhované spolu s prípadnou mierovou dohodou.



Spojené štáty, Rusko a Ukrajina sa na rokovaniach v Rijáde v utorok dohodli na zaistení bezpečnej plavby, vylúčení použitia vojenskej sily a zabránení využívania komerčných plavidiel na vojenské účely v Čiernom mori. Kremeľ krátko na to zdôraznil, že podmienkou vstupu tejto dohody do platnosti je zrušenie sankcií voči ruským bankám, ktoré sa podieľajú na medzinárodnom obchode s potravinami a hnojivami. Zelenskyj to odmietol.



Vo štvrtok sa v Paríži uskutoční summit predstaviteľov "koalície ochotných" venovaný ďalšej podpore Ukrajiny, ktorý inicioval francúzsky prezident.