Francúzsko dodá Ukrajine stíhačky Mirage v prvom štvrťroku 2025

Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzsko dodá Ukrajine sľúbené stíhačky Mirage v prvom štvrťroku 2025. Oznámil to v utorok francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu, píše TASR podľa agentúry DPA.



Lecornu uviedol, že do stíhačiek sa momentálne inštaluje nová technika vrátane vybavenia na boj proti ruskému tzv. elektronickému rušeniu. Dodal, že vo Francúzsku bude pokračovať výcvik ukrajinských pilotov aj mechanikov zameraný na zvládnutie obsluhy týchto strojov.



Dodanie stíhačiek na Ukrajinu prisľúbil začiatkom júna francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Stíhačky Mirage 2000-5 sú určené predovšetkým na protivzdušnú obranu, pričom môžu niesť francúzsko-britské strely s plochou dráhou letu Storm Shadow/SCALP, ktoré už Ukrajina od svojich západných spojencov dostala.



Francúzske vzdušné sily chcú Mirage zo svojho arzenálu do roku 2030 vyradiť a nahradiť ich modernými stíhačkami Rafale. Momentálne disponujú 40 kusmi Mirage 2000-5. Tento typ bojového lietadla už bol exportovaný aj do iných krajín, dodáva DPA.