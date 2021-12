Drahokamy z havarovaného lietadla poputovali do rúk nálezcu a úradov

Paríž 5. decembra (TASR) - Smaragdy, rubíny a zafíry pochované desaťročia na ľadovci v masíve Mont Blanc si konečne po ôsmich rokoch rozdelil horolezec, ktorý ich našiel, a miestne úrady. Informovala o tom agentúra AFP.



Francúzsky horolezec na drahé kamene narazil v roku 2013. Boli ukryté v kovovej schránke, ktorá sa nachádzala na palube indického lietadla, ktoré sa v tejto oblasti zrútilo pred viac ako 50 rokmi.



Starosta Chamonix Eric Fournier pre agentúru AFP uviedol, že "kamene boli tento týždeň rozdelené" na dve rovnaké časti v približnej hodnote 150.000 eur.



"Veľmi sa teším, že sa podarilo dotiahnuť túto záležitosť do konca," uviedol starosta a pochválil horolezca za jeho bezúhonnosť, keďže nález odovzdal na polícii, ako to vyžaduje zákon.



Dve lietadlá spoločnosti Air India sa zrútili v masíve Mont Blancu v roku 1950 a v roku 1966.



V priebehu rokov horolezci bežne nachádzali trosky, batožinu a ľudské pozostatky z týchto lietadiel.



Úrady sa domnievajú, že drahokamy pochádzajú z lietadla Air India, ktoré sa v oblasti zrútilo 24. januára 1966. V troskách stroja smerujúceho z Indie do New Yorku vtedy našlo smrť všetkých 117 ľudí na palube.