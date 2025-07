Francúzskeho drogového bosa previezli do novej väznice supermax

Paríž 24. júla (TASR) — Do novej väznice s najvyšším stupňom stráženia v obci Vendin-le-Vieil, ktorá bola postavená s cieľom zabrániť zločincom obchodujúcim s drogami, aby páchali trestnú činnosť aj spoza mreží, previezli vo štvrtok známeho francúzskeho drogového bosa Mohameda Amru, prezývaného Mucha. TASR o tom informuje s odvolaním a na agentúru AFP.



Amra sa dostal na titulné stránky novín v máji 2024, keď utiekol z väzenskej dodávky počas ozbrojeného prepadu, pri ktorom boli zabití dvaja väzenskí dozorcovia. Vo februári tohto roka ho chytili v Rumunsku, ktoré ho vydalo do Francúzska.



V tom čase mal v súčasnosti 31-ročný Amra, narodený v Rouene alžírskym rodičom, na svojom konte množstvo odsúdení za násilné trestné činy, ktoré začal páchať, keď mal 15 rokov.



Amra bol podozrivý, že si z väzenia objednával vraždy, a to aj v mesiacoch pred svojím útekom.



Je medzi prvými odsúdenými drogovými zločincami, ktorí boli v rámci boja vlády proti obchodu s drogami prevezení do Vendin-le-Vieil v severnom Francúzsku, kde vybudovali jednu z dvoch úplne nových väzníc s najvyšším stupňom stráženia.



Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin, ktorý o prevoze Amru informoval na sieti X, povedal, že do týchto väzníc chce dostať 200 najväčších francúzskych obchodníkov s drogami a rozbiť tak siete operujúce zvnútra väzníc.



Vo väznici Vendin-le-Vieil je vychádzkový dvor vybetónovaný, aby sa zabránilo skrývaniu predmetov, a nainštalovali tam telový skener podobný tým letiskovým. Vo všetkých dverách sú otvory, aby bolo možné väzňom pred opustením ciel nasadiť putá. Fyzickému kontaktu medzi väzňami a návštevníkmi bráni sklenená zástena.



Už vlani v októbri otvorili v Condé-sur-Sarthe prísne strážené väzenské krídlo, kde je rušený signál mobilných telefónov a väzni sú po každom kontakte s návštevami podrobovaní prehliadkam.