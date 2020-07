Dvoch mužov vo Francúzsku obvinili z pokusu o vraždu vodiča autobusu

Bayonne 8. júla (TASR) - Francúzska prokuratúra obvinila v stredu dvoch mužov z pokusu o vraždu vodiča autobusu, na ktorého v meste Bayonne na juhozápade Francúzska zaútočili, lebo nedovolil skupine ľudí bez rúšok na tvári nastúpiť do vozidla. Vodič zostal po útoku mozgovo mŕtvy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Štyria muži v nedeľu 5. júla večer napadli 59-ročného Philippa Monguillota, keď troch z nich požiadal, aby si dali na tvár rúška, a snažil sa tiež skontrolovať cestovný lístok ďalšieho muža.



Zvyšní dvaja muži boli obvinení z neposkytnutia pomoci človeku v nebezpečenstve a jeden bol obvinený aj z pokusu o skrývanie podozrivého, uviedla miestna prokuratúra.



Štvorica mužov po surovom útoku ušla a skrývala sa v byte jedného z nich, dodala prokuratúra. Všetci muži, vo veku 22 až 23 rokov a zo záznamami v registri trestov, boli umiestnení do väzby.



Zástupca prokurátora Marc Mariee v utorok tento "mimoriadne násilný" útok odsúdil.



"Padli urážky a potom nastalo strkanie. Vodiča vytlačili z autobusu. Dve osoby ho potom násilne kopali a udierali do hornej časti tela vrátane jeho hlavy," povedal Mariee na tlačovom brífingu.



Útok na otca troch detí vyvolal vlnu pobúrenia medzi jeho kolegami a mnohí z nich až do jeho pohrebu odmietajú pracovať.



Keď na miesto činu prišli záchranné služby, vodič bol v bezvedomí.



"To nedýcha môj otec, to pracuje pľúcny ventilátor. Vieme, že je koniec," povedala pre noviny Sud Ouest jeho 18-ročná dcéra Marie.



Rúška sú vo Francúzsku stále povinné vo verejnej doprave, aby sa spomalilo šírenie ochorenia COVID-19 spôsobované novým druhom koronavírusu, ktorý si už v krajine vyžiadal takmer 30.000 ľudských životov.



Vodičova rodina organizuje na stredu večer tichý pochod na jeho pamiatku. Začne sa v Bayonne na autobusovej zastávke, kde sa útok stal.



Odbory požiadali dopravné siete po celej krajine, aby o 19.30 h SELČ urobili prestávku v prevádzke - aby si kolegovia mohli minútou ticha vodiča uctiť.