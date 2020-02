Eiffelova veža je pre štrajk svojich zamestnancov opäť zavretá

Paríž 6. februára (TASR) - Eiffelova veža v Paríži je vo štvrtok pre verejnosť neprístupná v dôsledku účasti časti jej obslužného personálu na štrajku proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy.



Na účte Eiffelovej veže na sociálnej sieti Twitter sa súčasne uvádza, že esplanáda okolo tejto pamätihodnosti zostáva verejnosti zdarma prístupná.



Ako na svojej webovej stránke informoval denník Le Figaro, od 5. decembra 2019, keď sa vo Francúzsku začali protesty proti penzijnej reforme, je Eifellova veža zavretá už štvrtýkrát.



Na zmenu svojich otváracích hodín alebo zatvorenie niektorých expozícii v súvislosti so štrajkom upozornilo svojich potenciálnych návštevníkov aj múzeum Louvre.



Vo štvrtok v Paríži sa koná ďalší, v poradí už ôsmy, celoštátny protest proti dôchodkovej reforme. Protestné pochody a zhromaždenia sa už ráno začali v mestách Bordeaux, Nice, Toulouse či Marseille.



Protesty proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku vypukli začiatkom decembra 2019. Štrajk sa prejavuje najviac vo verejnej doprave, ale aj v ďalších sektoroch vrátane justície, školstva či zdravotníctva.



Najkontroverznejším bodom dôchodkovej reformy je zvýšenie veku, v ktorom budú mať ľudia nárok na plné dôchodky - a to zo 62 na 64 rokov.



Reformou terajšieho dôchodkového systému chce vláda prezidenta Emmanuela Macrona zjednotiť komplikovaný a podľa nej aj nespravodlivý systém so 42 rôznymi úpravami. Plánuje tiež znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov a stabilizovať dôchodkový systém vzhľadom na demografický vývoj.



Kým prezident Macron tvrdí, že starý systém bol nespravodlivý, zastaraný a príliš nákladný pre krajinu s rastúcou dĺžkou života, podľa odborov nový plán ohrozuje ťažko vybojované práva zamestnancov.



V januári bol návrh reformy predložený vláde. Očakáva sa, že parlament začne diskusiu o ňom 17. februára.