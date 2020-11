Francúzsko: EÚ a USA by si mali vybudovať nové partnerstvo

Paríž 5. novembra (TASR) - Spojené štáty a Európska únia by si mali po prezidentských voľbách v USA vybudovať "nové transatlantické vzťahy" nezávisle od víťaza volieb, vyhlásil vo štvrtok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, píše agentúra AFP.



"Budeme si musieť vybudovať nové transatlantické vzťahy, ktoré povedú k vybudovaniu nového partnerstva," uviedol minister a dodal, že Francúzsko je pripravené spolupracovať s "novozvoleným prezidentom Spojených štátov za každých okolností".



V podobnom duchu sa v utorok vyjadril aj predseda Euroskupiny Paschal Donohoe, keď na tlačovej konferencii ubezpečil, že EÚ je pripravená spolupracovať s budúcim prezidentom USA bez ohľadu na to, kto bude budúcim obyvateľom Bieleho domu.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell rovnako v stredu povedal, že Európska únia je pripravená pokračovať v budovaní silného transatlantického partnerstva bez ohľadu na to, kto zvíťazí v prezidentských voľbách v USA.