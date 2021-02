EÚ schváli vakcínu od firmy Johnson & Johnson začiatkom marca

Na archívnej snímke z 2. decembra 2020 amplulky s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J). Foto: TASR/AP

Paríž 28. februára (TASR) - Jednodávková vakcína proti ochoreniu COVID-19 od americkej firmy Johnson & Johnson (J&J) bude na použitie v Európskej únii pravdepodobne schválená začiatkom marca, vyhlásila v nedeľu francúzska ministerka priemyslu Agnes Pannierová-Runacherová. Citovala ju tlačová agentúra AFP.Túto očkovaciu látku už schválili v sobotu na núdzové použitie v Spojených štátoch a stala sa tam treťou dostupnou vakcínou proti koronavírusu - po vakcínach od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.Jednodávková vakcína od výrobcu Johnson & Johnson je vysoko účinná pri ochrane pred závažným priebehom ochorenia COVID-19, pričom účinná je aj voči novším variantom koronavírusu, oznámil pred udelením súhlasu americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).Pannierová-Runacherová pre televíziu France 3 povedala, že Európska agentúra pre lieky (EMA) tiež hodnotí informácie, ktoré jej odovzdala americká farmaceutické spoločnosť Johnson & Johnson.Schválenie v EÚ začiatkom marca umožní, aby sa vakcína dostala k ľuďom koncom marca alebo začiatkom apríla, spresnila ministerka. Dodala, že je to "", lebo ochranu zaisťuje jediná dávka, na rozdiel od iných vakcín, kde sú potrebné dve dávky.Podľa slov ministerky je tiež možné, že neskôr bude potrebná dodatočná, posilňujúca dávka, "".EÚ dúfa, že do konca júna dostane 600 miliónov dávok tejto vakcíny, doplnila ministerka.Francúzsko zatiaľ zaočkovalo 1,5 milióna ľudí, informovala politička. Podľa nej bude do júna zaočkovaných všetkých 15 miliónov ľudí patriacich do najzraniteľnejších skupín obyvateľstva krajiny. Ministerka však pripustila, že dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať rýchlejšie tempo očkovania.V rozsiahlych klinických testoch bola v USA účinnosť vakcíny od J&J proti závažnému priebehu ochorenia 85,9 percenta, v Juhoafrickej republike (JAR) to bolo 81,7 percenta a v Brazílii 87,6 percenta.Vakcína od J&J chráni, zdá sa, menej než dvojdávkové vakcíny od firiem Pfizer a Moderna, ktoré majú obe účinnosť okolo 95 percent voči všetkým formám covidu spôsobeného pôvodným koronavírusom.