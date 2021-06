Le Drian: Európa potrebuje viesť s Ruskom dialóg na vysokej úrovni

Paríž 25. júna (TASR) - Francúzsko trvá na tom, aby sa Európska únia zapojila do dialógu s čoraz agresívnejším Ruskom na „vysokej úrovni". V piatok to vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian po tom, čo Paríž a Berlín nezískali medzi členskými krajinami EÚ dostatočnú podporu na obnovenie summitov Brusel-Moskva. Píše o tom agentúra AFP.



„Aj Európa musí hovoriť s Ruskom na vysokej úrovni," uviedol Le Drian na tlačovej konferencii s americkým náprotivkom Antonym Blinkenom.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok takisto zdôraznila, že EÚ by mala mať možnosť viesť dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V tejto súvislosti zmienila nedávny summit Putina s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Aj Únia by podľa jej názoru „mala tiež zastupovať svoje záujmy v podobnom rozhovore".



Šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ vo štvrtok na spoločnom summite v Bruseli odmietli návrh Nemecka a Francúzska na obnovenie oficiálnych rozhovorov s ruským prezidentom Putinom.



Nemecko a Francúzsko ostatným členským krajinám ešte pred summitom navrhli, aby obnovili stretnutia s Putinom. Proti však bolo viacero členských krajín – najmä krajiny z východnej Európy.



Slovenský premiér Eduard Heger priblížil, že debaty o Rusku trvali niekoľko hodín, pričom lídri zdôraznili potrebu jednotného prístupu a vyslali signál do Moskvy, že „na vzťah treba dvoch", teda ruská strana musí tiež uskutočniť ústretové kroky a potom bude možné pripraviť pôdu pre ďalší pokrok v tejto agende.



Kremeľ uviedol, že ho „mrzí" rozhodnutie EÚ odmietnuť rozhovory a trvá na tom, že Putin „má naďalej záujem o nadviazanie pracovných vzťahov medzi Moskvou a Bruselom", informuje AFP.



Posledný summit lídrov členských krajín EÚ s Putinom sa konal v Bruseli v januári 2014. Putin sa stretol s Bidenom minulý týždeň v Ženeve.