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Francúzsko: Európania prídu do Ruska, ak dostanú rolu v rokovaniach
Putin vo štvrtok uviedol, že Rusko pozvalo Európanov do Moskvy, aby tam prišli objasniť svoje postoje.
Autor TASR
Paríž 20. novembra (TASR) - Európania sú pripravení prísť do Moskvy, pokiaľ budú mať „plnohodnotné postavenie“ v rokovaniach o vojne na Ukrajine. Uviedol to v piatok Elyzejský palác v reakcii na pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
„Našou požiadavkou bude, aby otvorenie alebo formalizácia tohto dialógu z pohľadu Ruska jasne signalizovala, že Európania majú v rokovaniach plnohodnotné postavenie a že sa aktívne zúčastnia na ďalšom kole rozhovorov so Spojenými štátmi a Ukrajinou,“ povedal novinárom poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Putin vo štvrtok uviedol, že Rusko pozvalo Európanov do Moskvy, aby tam prišli objasniť svoje postoje. „Rusko potrebuje vedieť, s akými návrhmi príde Európa na rokovania,“ vysvetlil.
Dodal, že „bezpečnosť Ukrajiny musí byť súčasťou európskej bezpečnosti a rokovať o bezpečnosti Európy bez účasti Európanov je zvláštne“. Vyhlásil tiež, že Rusko uznáva právo Ukrajiny na zaistenie vlastnej bezpečnosti. „Uznávame, že Ukrajina má právo na bezpečnosť rovnako ako Rusko, lenže o bezpečnosti Ruska nikto nechce diskutovať, a to je pre nás podstatný bod,“ zdôraznil.
Námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Sergej Riabkov v piatok vyhlásil, že pozvanie zástupcov skupiny E3 (Nemecko, Francúzsko, Británia) do Moskvy na rokovania, na ktorých by mohli predostrieť prípadné návrhy týkajúce sa európskej bezpečnostnej architektúry, neznamená, že sa skupina stane súčasťou takzvaného trojstranného formátu.
„Zaznamenali sme správy, že v týchto krajinách prebiehajú konzultácie. Čakáme na odpoveď na naše pozvanie. Ak bude odpoveď kladná, prípravy sa uskutočnia čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,“ uviedol Riabkov.
Macronov poradca v piatok zároveň konštatoval, že bezpečnostné záruky podobné článku 5 NATO pre Ukrajinu by v praxi znamenali jej vstup do Aliancie. „Keď raz poviete, že Ukrajine poskytujete záruky podobné tým v článku 5, netreba veci zbytočne komplikovať - hovoríte tým, že Ukrajina vstupuje do NATO,“ vysvetlil.
„Našou požiadavkou bude, aby otvorenie alebo formalizácia tohto dialógu z pohľadu Ruska jasne signalizovala, že Európania majú v rokovaniach plnohodnotné postavenie a že sa aktívne zúčastnia na ďalšom kole rozhovorov so Spojenými štátmi a Ukrajinou,“ povedal novinárom poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Putin vo štvrtok uviedol, že Rusko pozvalo Európanov do Moskvy, aby tam prišli objasniť svoje postoje. „Rusko potrebuje vedieť, s akými návrhmi príde Európa na rokovania,“ vysvetlil.
Dodal, že „bezpečnosť Ukrajiny musí byť súčasťou európskej bezpečnosti a rokovať o bezpečnosti Európy bez účasti Európanov je zvláštne“. Vyhlásil tiež, že Rusko uznáva právo Ukrajiny na zaistenie vlastnej bezpečnosti. „Uznávame, že Ukrajina má právo na bezpečnosť rovnako ako Rusko, lenže o bezpečnosti Ruska nikto nechce diskutovať, a to je pre nás podstatný bod,“ zdôraznil.
Námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Sergej Riabkov v piatok vyhlásil, že pozvanie zástupcov skupiny E3 (Nemecko, Francúzsko, Británia) do Moskvy na rokovania, na ktorých by mohli predostrieť prípadné návrhy týkajúce sa európskej bezpečnostnej architektúry, neznamená, že sa skupina stane súčasťou takzvaného trojstranného formátu.
„Zaznamenali sme správy, že v týchto krajinách prebiehajú konzultácie. Čakáme na odpoveď na naše pozvanie. Ak bude odpoveď kladná, prípravy sa uskutočnia čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,“ uviedol Riabkov.
Macronov poradca v piatok zároveň konštatoval, že bezpečnostné záruky podobné článku 5 NATO pre Ukrajinu by v praxi znamenali jej vstup do Aliancie. „Keď raz poviete, že Ukrajine poskytujete záruky podobné tým v článku 5, netreba veci zbytočne komplikovať - hovoríte tým, že Ukrajina vstupuje do NATO,“ vysvetlil.