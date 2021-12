Viac ako 300 ľudí bolo z Afganistanu evakuovaných Francúzskom

Paríž 4. decembra (TASR) - Francúzsko evakuovalo z Afganistanu ďalších približne 330 ľudí. Išlo prevažne o Afgancov, ale aj Francúzov a Holanďanov, informovalo v piatok ministerstvo zahraničných v Paríži.



Evakuačný let sa uskutočnil v spolupráci s Katarom, kam bolo prepravených 258 občanov Afganistanu, ktorým vo vlasti hrozilo nebezpečenstvo. Išlo napríklad o novinárov, osoby s väzbami na Francúzsko alebo ľudí, ktorí pracovali pre francúzsku armádu v čase jej pôsobenia v Afganistane.



Okrem nich sa na palube lietadla, ktoré poskytol francúzsky rezort diplomacie, nachádzalo aj 11 Francúzov a približne 60 občanov Holandska. V priebehu víkendu bude z Kataru vypravený nadväzný let do Francúzska, píše agentúra DPA.



Od augusta, keď vládu v Afganistane uchopilo militantné hnutie Taliban, už Paríž evakuoval z krajiny dovedna 110 Francúzov a približne 400 Afgancov. Celkovo Francúzsko zorganizovalo v spolupráci s Katarom už desať takýchto evakuačných letov.



Francúzsko a Katar vo štvrtok spoločne zrealizovali humanitárnu misiu, v rámci ktorej doviezli do Afganistanu zdravotnícke potreby, potraviny a zásoby, ktoré pomôžu miestnemu obyvateľstvu prežiť zimu. Dodávky dostali humanitárne organizácie pôsobiace v Afganistane, kam ich doviezlo katarské vojenské lietadlo, uviedol hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí.



Na dvojdňovú návštevu regiónu v piatok pricestoval francúzsky prezident Emmanuel Macron a viacerí členovia jeho vlády. Ich prvou zastávkou boli Spojené arabské emiráty, odkiaľ pokračovali do Kataru a v sobotu ich očakávajú v Saudskej Arábii.