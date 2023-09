Francúzsko evakuuje päť žien po vyhrážkach Talibanu

Paríž 4. septembra (TASR) - Francúzsko letecky prepravuje pre vyhrážky Talibanu päť Afganiek z Pakistanu do Paríža, kde majú pristáť v pondelok. Tlačovej agentúre AFP to povedal šéf francúzskeho prisťahovaleckého úradu Didier Leschi.



Na základe prezidentského nariadenia "venujeme osobitnú pozornosť ženám, ktorým sa Taliban vyhráža preto, že zastávajú dôležité funkcie v afganskej spoločnosti... alebo majú úzke kontakty s ľuďmi so Západu. Práve toto je prípad piatich žien, ktoré dnes pricestujú," vysvetlil Leschi.



Medzi ženami je bývalá univerzitná profesorka, bývalá poradkyňa mimovládnej organizácie, niekdajšia televízna moderátorka a učiteľka na tajnej škole v afganskom hlavnom meste Kábul. Jednu zo žien sprevádzajú tri deti.



Ženám sa nepodarilo opustiť Afganistan, keď sa radikálne hnutie Taliban v roku 2021 vrátilo k moci. Ušli do susedného Pakistanu, kde sa snažili nájsť dočasné útočisko. Odtiaľ francúzske úrady zorganizovali ich evakuáciu, doplnil Leschi.



Ako ďalej uviedol, pri príchode do Francúzska budú ženy zaregistrované ako žiadateľky o azyl a dostanú ubytovanie, kým sa bude posudzovať ich štatút.



Šéf prisťahovaleckého úradu tiež povedal, že takéto evakuácie sa "pravdepodobne budú opakovať" v prípade Afganiek s podobným osudom.



Taliban po návrate k moci v roku 2021 zaviedol v Afganistane prísnu interpretáciu islamu a nové zákony kruto postihli najmä ženy. OSN označila tento prístup Talibanu za "rodový apartheid".