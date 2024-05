Francúzsko evakuuje turistov z nepokojmi zasiahnutej Novej Kaledónie

Paríž 25. mája (TASR) - Francúzsko v sobotu začalo s evakuáciou turistov, ktorí kvôli nepokojom uviazli na francúzskom tichomorskom súostroví Nová Kaledónia. Turisti boli letecky prepravení do Austrálie a na Nový Zéland, odkiaľ sa do Francúzska vrátia komerčnými letmi.



Ako pripomenula agentúra DPA, v Novej Kaledónii od minulého týždňa platí výnimočný stav. Jeho vyhlásenie je dôsledkom vlny nepokojov, ktoré si vyžiadali sedem obetí a stovky zadržaných. Francúzsko ako posily vyslalo na súostrovie 3000 príslušníkov armády a žandarmérie.



Tento týždeň začali s evakuáciou svojich občanov z Novej Kaledónie aj Austrália a Nový Zéland - letisko v metropole Nouméa je totiž pre komerčné lety stále zavreté najmenej do budúceho utorka.



Nepokoje na Novej Kaledónii vypukli 13. mája pre ústavný návrh zákona, ktorým sa menia pravidlá regionálnych volieb. Právo voliť tak budú mať nielen pôvodní obyvatelia Kanakovia, ale aj osoby s najmenej desaťročným pobytom na Novej Kaledónii.



Podľa vlády v Paríži by na základe nového zákona do voličských zoznamov pribudlo asi 25.000 ľudí. Miestne hnutie za nezávislosť však vyjadrilo obavy, že tieto zmeny oslabia politický vplyv domorodých Kanakov.



Reformu schválila dolná komora francúzskeho parlamentu, čaká sa ešte na konečnú ratifikáciu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron však avizoval, že vzhľadom na nepokoje sa jej zavedenie odloží.