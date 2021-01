Francúzsko eviduje nárast počtu migrantov v Lamanšskom prielive

Lille 8. januára (TASR) - Vlani prekonalo alebo sa pokúsilo prekonať Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva viac ako 9500 migrantov, čo je štvornásobný nárast oproti roku 2019. Uviedla to v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na údaje francúzskej Námornej správy pre Lamanšský prieliv a Severné more.



Inštitúcia so sídlom v meste Cherbourg-en-Cotentin spresnila, že v roku 2020 úrady zachytili 9551 migrantov, ktorí sa v 868 prípadoch dostali alebo sa pokúšali dostať na malých lodiach na britské územie.



Šesť ľudí prišlo o život a traja boli nezvestní, v porovnaní so štyrmi úmrtiami v roku 2019, keď zaznamenali iba 203 pokusov o preplavenie Lamanšského prielivu alebo úspešných prechodov.



Minuloročná bilancia prišla v čase, keď Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) zverejnila údaje, podľa ktorých počet nelegálnych prekročení hraníc Európskej únie poklesol vlani na najnižšiu úroveň od roku 2013. V roku 2020 bolo zaznamenaných približne 124.000 takýchto prípadov.



Nižší počet nelegálnych prekročení hraníc možno podľa Frontexu pripísať najmä cestovným obmedzeniam spojeným s koronavírusovou pandémiou.



Francúzsko a Británia v novembri podpísali dohodu o posilnení prítomnosti polície v Lamanšskom prielive v snahe zabrániť ďalším migrantom v nelegálnom prechode.



Humanitárne organizácie tvrdia, že približne 1000 migrantov sa v súčasnosti nachádza v biednych táboroch neďaleko severofrancúzskeho prístavného mesta Calais, kam pravidelne prichádza polícia a strháva stany.