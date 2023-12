Firmy vo Francúzsku získali prostriedky na vývoj vesmírnej rakety

Paríž 12. decembra (TASR) - Francúzskom vedené konzorcium v utorok oznámilo, že získalo finančné prostriedky na svoj projekt vývoja inovatívnej malej vesmírnej rakety Baguette One (Bageta jeden). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Francúzska firma HyPrSpace spolu s talianskou zbrojárskou spoločnosťou Leonardo, francúzskou firmou Thales a podnikom CT Engineering realizujú projekt za 35 miliónov eur, ktorého cieľom je demonštrovať nový typ raketového motora.



Konzorcium v utorok oznámilo, že finančné prostriedky získalo z fondu francúzskej vlády France 2030, ktorý investuje do inovatívnych technológií. Ich výšku nešpecifikovalo.



Podľa francúzskeho denníka Le Lettre získali firmy na realizáciu projektu 21 miliónov eur, čo pokryje 60 percent nákladov.



Raketa Baguette One by mala vzlietnuť do vesmíru začiatkom roku 2026 a jej cieľom bude vyviesť na obežnú dráhu Zeme malé satelity s hmotnosťou do 250 kilogramov.



Firma HyPrSpace už získala podporu z fondu France 2030 na vývoj hybridného raketového motora, ktorý kombinuje kvapalné a tuhé palivo a nepotrebuje turbočepadlo, zložité a drahé zariadenie.