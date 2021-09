Gérard Depardieu hlasoval v ruských parlamentných voľbách

Paríž 19. septembra (TASR) - Francúzsky herec Gérard Depardieu, ktorý má aj ruské občianstvo, v nedeľu odovzdal svoj hlas vo voľbách do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Spravil tak na pôde ruského veľvyslanectva v Paríži, informovala tlačová agentúra TASS.



"Volil som, pretože je to moja povinnosť. Obdivujem Rusko, obdivujem ruského prezidenta Vladimira Putina. Vo Francúzsku som volil len zriedka, ale v Rusku volím," povedal herec novinárom a dodal: "Verím, že v Rusku je demokracia."



Depardieu (72) podľa vlastných slov často cestuje do Ruska a ďalšiu cestu plánuje na budúci rok v marci.



Vo Francúzsku sa v ruských parlamentných voľbách hlasuje na veľvyslanectve Ruska v Paríži, na ruských konzulátoch v Štrasburgu a Marseille, ako aj vo Villefranche-sur-Mer. Volebná miestnosť pre tieto účely je tiež v Monaku.



Depardieu získal ruský pas začiatkom roku 2013, a to priamo na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v čiernomorskom prístavnom meste Soči.



Vo volebnej miestnosti na ruskom veľvyslanectve v Paríži sa po 10.00 h začali vytvárať zástupy ľudí, ktorí chceli odovzdať svoj hlas. Ako pre tlačovú agentúru RIA Novosti uviedol tajomník ruskej ambasády v Paríži Alexandr Makogonov, vo Francúzsku sa očakáva dobrá účasť voličov.



Volebná účasť v samotnom Rusku bola o 18.00 h moskovského času (19.00 h SELČ) na úrovni 45,2 percenta, oznámila predsedníčka ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová. Podľa prieskumov verejnej mienky sa vo voľbách do Štátnej dumy všeobecne očakáva víťazstvo vládnucej strany Jednotné Rusko.



Voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa sa v Rusku konajú od 17. do 19. septembra. Občania volia poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve konajú doplňujúce voľby do mestskej Dumy.