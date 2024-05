Francúzsko kritizovalo Gruzínsko za zákon o zahraničnom vplyve

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzsko kritizovalo v stredu Gruzínsko za prijatie kontroverzného zákona o "zahraničnom vplyve" zameraného proti mimovládnym organizáciám či médiám a prirovnávaného k obdobnej ruskej legislatíve. Podľa Paríža je tento zákon "nezlučiteľný" s hodnotami EÚ, do ktorej chce Gruzínsko vstúpiť, pričom je aktuálne kandidátskou krajinou, informuje agentúra AFP.



Poslanci gruzínskeho parlamentu v utorok prelomili veto prezidentky Salome Zurabišviliovej a zákon schválili. Gruzínska prezidentka predtým predmetný zákon vetovala 18. mája. Stalo sa tak štyri dni po tom, ako ho v treťom čítaní schválili poslanci vládnucej strany Gruzínsky sen a jej spojenci, ktorí však v parlamente mali dosť hlasov na to, aby prezidentkine veto prelomili.



Paríž ľutuje, že gruzínsky parlament sa rozhodol prijať zákon "napriek tomu, že je nezlučiteľný so základnými hodnotami a zásadami Európskej únie", uviedol v stredu hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Christophe Lemoine.



"Úloha občianskej spoločnosti a nezávislých médií je pre život v demokracii nevyhnutná," povedal. "Gruzínske orgány sú zodpovedné za udržiavanie a posilňovanie prostredia, ktoré podporuje ich prácu a bezpečnosť," dodal.



Na základe predmetného zákona s oficiálnym názvom O transparentnosti zahraničného vplyvu sa každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia bude musieť zaregistrovať ako "organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti", ak na svoje financovanie získa viac než 20 percent prostriedkov zo zahraničia.



V reakcii na zámer strany Gruzínsky sen presadiť kontroverzný návrh zákona sa už začiatkom apríla spustili masové protivládne protesty. Návrh kritizovali USA, Európska únia, NATO, Rada Európy či OSN. Vládnuca strana ho napriek tomu obhajovala s tým, že jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Takúto legislatívnu normu sa snažila zaviesť už vlani, pre masové protesty ju však z rokovania parlamentu stiahla.